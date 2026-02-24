7 diseños de uñas chiquitas que puedes usar en manos o pies: son sencillas y bonitas

Las uñas cortas o chiquitas, viven su mejor momento porque lejos de ser una limitación, son el lienzo favorito para la estética "clean girl" y el minimalismo de lujo que domina las tendencias de belleza en 2026; además este tipo de diseños son más fáciles de mantener, menos costosos y perfectos para quienes trabajan con las manos o simplemente prefieren la practicidad sin sacrificar estilo.

Manicuristas de alto perfil como Julie Kandalec, responsable de las uñas de decenas de estrellas de Hollywood, es una de las referencias que han popularizado los diseños de uñas no necesitan ni un centímetro extra de largo, según refiere un artículo de la sección de belleza Yo Dona del periódico español El Mundo.

Aquí las mejores opciones para lucir en manos y pies este año:

1. Milky nails / Vanilla gloss

Minimalista, luminoso y completamente atemporal, este estilo es posible gracias a una base translúcida en blanco lechoso o crema que imita el efecto "tu uña, pero perfecta". Es el diseño más buscado en Pinterest este 2026 y funciona igual de bien en los pies que en las manos.

2. French moderna

La clásica francesa reinventada: punta ultra fina en azul marino profundo en lugar del blanco tradicional. Alarga visualmente los dedos y da un toque sofisticado sin esfuerzo. Perfecta para uñas cuadradas o ovaladas.

3. Efecto carey

Imitación del caparazón de tortuga combinando tonos negro, ámbar y marrón con manchas difuminadas. Es orgánico, elegante y completamente original. La manicurista de celebridades Julie Kandalec lo ha llevado a múltiples alfombras rojas, haciendo que este diseño se convierta en viral.

4. Cloud nails

Un blanco suave y difuminado inspirado en el Pantone del año. Cubre imperfecciones, ilumina el tono de piel y tiene un look etéreo que funciona tanto para el trabajo como para una noche de salida.

5. Mocca

Color sólido en tonos café, o chocolate amargo. Sobrio, sofisticado y completamente "old money". Es el diseño de uñas que más recomiendan para quienes quieren lucir profesionales sin llamar demasiado la atención.

6. Bubble Chrome

Polvo cromado translúcido sobre uña natural para un efecto "burbuja" suave y futurista. Ideal para lucir en los pies durante el verano: se ve impecable con sandalias y no requiere diseño elaborado.

7. Estrellas minimalistas

La tendencia en diseño de uñas en 2026 es más sutil que en años anteriores: menos brillo, más intención. De esta manera, este diseño que combina perfectamente con la estética nocturna y el minimalismo de lujo.