8 diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda y se ven preciosas

Si hay un manicure que logra robar miradas con cada movimiento de manos, ese es el efecto espejo tornasol que va mucho más allá de una uña brillante, sino que es una pintura que cambia de color dependiendo del ángulo de la luz, creando destellos que van del azul al verde, del lila al dorado, como si llevaras un fragmento de galaxia en cada dedo.

Este tipo de acabado forma parte de la familia de los chrome nails, una de las tendencias más potentes en diseños de uñas que domina 2026, especialmente en sus versiones iridiscentes y multidimensionales. Su popularidad despegó con el manicure "glazed doughnut" de Hailey Bieber del cual hicieron eco publicaciones especializadas como Allure.

La técnica no es nueva, originalmente el efecto espejo se limitaba al plateado metálico; pero hoy en día, los polvos cromados tornasol permiten lograr evoluciones de dos o tres colores en una sola uña, resultados tipo galaxia, reflejos ópalo o acabados de burbuja de jabón casi imposibles de creer.

Estas son las 8 variaciones de uñas efecto espejo tornasol que más están arrasando en el 2026 y que querrás pedir en tu próxima cita en el salón:

1. Holographic galaxy

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

La versión más dramática e impactante de todos los diseños de uñas tornasol. Uñas largas en forma coffin o ballerina cubiertas de un espejo holográfico que mezcla azul neón, verde jade, morado y rosa fucsia en constante movimiento. El secreto está en aplicar el polvo sobre una base negra o azul marino muy oscuro para potenciar los reflejos.

2. Opal pastel

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

Dulce, minimalista y absolutamente elegante. Así es este estilo que usa uñas cuadradas cortas con un tornasol muy delicado que imita la superficie de una burbuja de jabón o una piedra ópalo, con shifts entre azul pálido, verde apagado y rosa lavanda.

La clave es la base semitransparente tipo jelly, que hace el resultado etéreo y muy apropiado para cualquier contexto. Perfecto para novias, looks diurnos o quienes prefieren brillar sin exagerar.

3. Rainbow aura

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

La versión más sutil y versátil de los diseños de uñas tornasol en tendencia. Uñas almendra de longitud media sobre base nude traslúcida, con un destello arcoíris concentrado en el centro o la base de la uña en tonos verde, amarillo, rosa y naranja difuminados.

4. Holographic black & chrome

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

El juego entre el negro sólido y el tornasol difuminado crea un manicure con personalidad enorme que se ve tanto en salidas nocturnas como en outfits monocromáticos de día.

5. Tornasol con encaje

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

Un diseño artístico y sofisticado que combina una base tornasol en azul-morado-verde azulado sobre la que se aplican dos técnicas avanzadas: el cromado tornasol como fondo y el nail art estampado como capa decorativa.

6. Blue-to-Teal duochrome

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

Uñas stiletto de longitud media con espejo tornasol de azul cobalto a verde azulado, sin decoraciones adicionales. El acabado es completamente metálico lo que lo vuelve el diseño más versátil de todos para eventos formales, cenas elegantes o cualquier look donde quieras que las uñas sean el accesorio principal.

7. Verde esmeralda duochrome

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

Uñas stiletto largas en verde esmeralda tornasol con toque morado, intercaladas con dos uñas accent en base nude con cristales tipo Swarovski. El contraste entre las uñas espejo tan intensas y las uñas desnudas con pedrería crea un balance visual sorprendente.

8. Efecto arena de mar

Diseños de uñas efecto espejo tornasol que están de moda. Crédito: Pinterest

Uñas oval o squoval cortas con micropartículas holográficas iridiscentes en azul, verde, amarillo y lila que, a diferencia del polvo cromado liso, tienen textura granulada y crean destellos tipo arena mojada bajo el sol.