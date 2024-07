Eduardo Yáñez habla sobre los conflictos que ha tenido con la prensa

En entrevista exclusiva para Pati Chapoy, titular de Ventaneando, Eduardo Yáñez rompió el silencio de una vez por todas y habló sobre los encontronazos que ha tenido con la prensa y que han empañado su carrera.

¿Qué dijo Eduardo Yáñez al respecto?

El polémico actor declaró que “ahora hay una serie de personas que participan en sus programas que nos entrevistan, nos agarran saliendo de aquí o te persiguen para agarrarte en un restaurante con una chava, entonces, esos cuates tienen otro punto de vista, o sea, hay un precio para que lleven una nota”.

¿No todas las personas tienen la preparación suficiente para entrevistarlos? Pati Chapoy aseguró que esto se ha vuelto una monserga y no todas las personas tienen la preparación suficiente para desempeñar este trabajo, cosa con la que estuvo de acuerdo Eduardo Yáñez.

Yáñez aseguró que “(estas personas) desvirtúan mucho lo que es el periodismo real. Yo sí creo que al público le interesa saber de los esfuerzos y los caminos duros que ha pasado un actor, una actriz, un cantante, un malabarista, todo el artista”.

¿Qué opina del amarillismo?

Eduardo Yáñez aseguró que “no es que la nota amarilla venda más, es que es la más fácil de hacer. Ahora resulta que llego y te provoco y si te hago perder tu piso ya gané, y no se trata de eso, se me hace muy cobarde”.

De igual modo, el actor declaró que a él ya lo agarraron de “su puerquito y como que quieren que yo me encabro... para que después me demanden y ya les pague, no”. Al preguntarle si ya no se enfurece como antes, Yáñez dijo que “no me dejo, o sea, yo ahora sé perfectamente con quién estoy hablando, qué es lo que estoy hablando y contesto todas sus preguntas por más jaladas de los pelos que sean”.

¿Qué sucedió con la última reportera que lo demandó?

Eduardo Yáñez recalcó que “aquí hay una mentira enorme, hay muchos videos por todos los ángulos tomados y en ningún momento yo me molesté, a pesar de que me preguntó una bola de tonterías y que se dedicó a aventarme preguntas capciosas, malintencionadas, sarcásticas, irónicas y; sin embargo, contesté muy bien”.

“Pero en el momento que los de seguridad de ese evento dijeron: ‘Ahí no son las entrevistas, son acá en la alfombra roja’, me jalan hacia allá, entonces estos cuates me empiezan a seguir con los teléfonos detrás de mí y bolas, me suenan un madra... con el teléfono en la cara, entonces yo me volteo, agarro el teléfono y se lo quito y me voy hacia adentro. Me lo pidió y le dije ‘no te lo voy a dar hasta que esté sentado’. Me fui, me senté y se lo mandé regresar y ya no lo quiso de regreso. Ahora me tienen acusado de robo de teléfono”.

“Estoy demandado por robo de teléfono. Aplica que me tiene que llegar un citatorio para yo ir al juzgado. Luego la chava tuvo a bien y gracias, Paty qué bueno que fuiste honesta, salió a decir que yo nunca la había agredido, esa fue una bronca que tuvieron todos estos chavos con la seguridad. Ahora ella argumenta que yo le quité su teléfono, yo no le quité el teléfono, yo lo tomé porque me pegó en la cara, lo tomé porque sí me molestó”, finalizó.