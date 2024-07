Eduardo Yáñez revela que nunca conoció a su padre y pasó su infancia al interior de una prisión

En una entrega más de la entrevista exclusiva que Eduardo Yáñez le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , el actor hizo revelaciones de su pasado como que nunca conoció a su padre y que pasó su infancia en una prisión, ya que aquí era donde trabajaba su madre.

¿Eduardo Yáñez no tuvo papá?

Al preguntarle al actor si no tuvo papá, Eduardo Yáñez respondió que “yo sí tuve, pero quién sabe quién fue. No lo conocí, nunca lo conocí, yo conocí como papá a mi mamá y como mamá a mi mamá”.

De igual modo, el actor reveló que su madre fue madre soltera en su caso, ya que en el caso de sus medios hermanos “sí estuvo con su pareja un tiempo y después con su última pareja con la que ya pasó el resto de sus días”.

¿Eduardo Yáñez pasó su infancia en una prisión? El actor declaró que “mi mamá era guardia de la prisión y tenía una disciplina muy especial, muy militar, entonces ella también trataba de inculcármelo de cierta manera”. Al cuestionarlo sobre si en alguna ocasión su madre lo llevó a la cárcel, Eduardo Yáñez declaró que “yo prácticamente crecí ahí, de los 6 años a los 12”.



¿Qué hacía Eduardo Yáñez dentro de la cárcel?

El actor declaró que él y su madre vivían al interior de la cárcel y “(me tocaba) ver, (jugaba) con las presas, con los presos. Era muy especial pues estaba bien chavito y todos me veían, no como su hijo, pero sí como una curiosidad”.

“Me trataron muy bien los presos, las presas, conocí gente muy interesante, conocí gente que llevaba condena por sus actos, algunos, todos te van a decir que no tienen la culpa y otros te van a decir que sí lo hicieron”, recalcó, y aseguró que todo esto no lo asustaba.

“Yo escuchaba las anécdotas con mucho interés... (me impactaban algunas) sobre todo la de un cuate que a él le gustaba mi mamá, (era) muy guapo el hombre, muy alto, muy fuerte, y él me contaba que estaba ahí porque mató a su mujer porque la agarró con otro hombre en la cama y los mató a golpes. Era cinta negra en karate, esa historia me tocó como a los 8 años de edad y yo decía: ‘Un hombre ofendido de su honor es capaz de eso y más’ y tendría la razón”, agregó.

¿Llegó a admirar a este hombre?

Eduardo Yáñez no dijo sentir admiración por este sujeto, pero reconoció que se divertía porque jugaba con él y le platicaba cuentos. Cuando se le preguntó si su madre se enamoró de él, Eduardo Yáñez dijo que no, que ella estaba enamorada del director de la cárcel, con quien se casó. Una vez que su madre contrajo matrimonio con el director de la prisión dejaron de vivir en esta y se mudaron a la colonia Jardín Balbuena cuando tenía 12-13 años.