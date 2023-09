Eduin Caz denuncia robo en su casa de Miami

Eduin Caz sigue siendo tema de conversación, aunque ahora nada tienen que ver su excesos o lujos, así como tampoco su relación con Daisy Anahy, ya que el líder y vocalista de Grupo Firme, fue víctima de los amantes de lo ajeno, quienes se metieron a robar a su casa de Miami.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado 23 de septiembre, ya que cuando abrió la puerta de su casa en Miami, Estados Unidos, se dio cuenta que se habían metido a robar.

Te puede interesar: FOTOS | Ex de Eduin Caz lanza poderoso mensaje en su cumpleaños número 30

¿Qué dijo Eduin Caz? La noticia fue dada a conocer por el intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico”, “Se fue la pantera”, “Alaska”, “Calidad”, “Qué onda perdida”, “El amor de su vida” y “Felicidades”, entre muchas otras canciones.





“Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas”, posteó el cantante en sus historias de Instagram. La publicación causó un gran revuelo, por lo que después compartió una serie de videos en los que explicó lo sucedido.

También te puede interesar: ¿Con dedicatoria? Eduin Caz se quiebra y rompe en llanto en pleno escenario

¿Cómo se dio el robo?

Según la información proporcionada por el propio Eduin Caz, no se encontraba al interior de la casa al momento del robo, por lo que no le pasó nada. Desafortunadamente los amantes de lo ajeno, sí se llevaron varias cosas de valor.

“Qué estrés, la verdad. Se llevaron todos los relojes, las cadenas y ropa. No lo puedo creer todavía”, recalcó el cantante, quien se mostró incrédulo y molesto por lo sucedido en su casa de Miami, Estados Unidos.

Posteriormente, mostró otro video en donde se alcanzó a percibir que la policía de Miami, ya se encontraba en su domicilio realizando las primeras investigaciones sobre lo sucedido; sin embargo, Eduin Caz no podía entrar hasta que las autoridades terminaran de inspeccionar el lugar.

Te puede interesar: ¿Eduin Caz y su esposa se reconciliaron? Video lo revela

¿Cómo reaccionaron sus fans?

El hecho no pasó desapercibido entre sus fans, quienes así reaccionaron al robo: “Se van de México por la inseguridad y les roban en otro país. El chiste se cuenta solo. Moraleja: en cualquier lugar del mundo hay delincuencia. No existe el país que no tenga ni un crimen”