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FOTOS | Ex de Eduin Caz lanza poderoso mensaje en su cumpleaños número 30

La expareja del cantante de Regional Mexicano conmovió a sus fans tras poderoso mensaje. Te contamos los detalles.

Por: Maribel Velázquez

Eduin Caz y Anahy selfie.jpg
Eduin Caz y sus hijos.jpg
Eduin Caz y su familia.jpg
Eduin Caz y Anahy vacaciones.jpg
Eduin Caz y Anahy sentados.jpg
Eduin Caz y Anahy selfie (2).jpg
Eduin Caz y Anahy selfie (3).jpg
Eduin Caz y Anahy risas.jpg
Eduin Caz y Anahy reciente.jpg
Eduin Caz y Anahy plateado.jpg
Eduin Caz y Anahy llenos de lodo.jpg
Eduin Caz y Anahy juntos.jpg
Eduin Caz y Anahy helicoptero.jpg
Eduin Caz y Anahy en Disney.jpg
Eduin Caz y Anahy en Coachella.jpg
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