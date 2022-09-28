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FOTOS | Eduin Caz se queda dormido en pleno concierto por culpa del alcohol.

El cantante de Regional Mexicano incluso fue captado con botella en mano mientras su hermano intentaba terminar de cantar lo que el artista dejó a medias

Por: TV Azteca

Eduin Caz feliz en el escenario..jpg
Eduin Caz con sombrero..jpg
Eduin Caz con traje plateado..jpg
Eduin Caz con sombrero negro..jpg
Eduin Caz con saco rojo..jpg
Eduin Caz con saco café..jpg
Eduin Caz con Maluma..jpg
Eduin Caz con gafas..jpg
Eduin Caz cantando a todo pulmón..jpg
Eduin Caz chupando una paleta..jpg
Eduin Caz con Camilo..jpg
Eduin Caz con David Bisbal..jpg
Eduin Caz con Karol G..jpg
Eduin Caz en el campo..jpg
Eduin Caz con Pepe Aguilar..jpg
Eduin Caz en el mar..jpg
Eduin Caz de fiesta..jpg
Eduin Caz en concierto..jpg
Eduin Caz inspirado..jpg
Eduin Caz en familia..jpg
Eduin Caz en Navidad..jpg
Eduin Caz jugando americano..jpg
Eduin Caz pensando..jpg
Eduin Caz feliz con Maluma..jpg
Eduin Caz mostrando una foto..jpg
Eduin Caz entre famosos..jpg
Eduin Caz presumiendo sombrero..jpg
Eduin Caz trabajando..jpg
Eduin Caz muy serio..jpg
Eduin Caz previo a un concierto..jpg
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Eduin Caz feliz en el escenario..jpg
Eduin Caz con sombrero..jpg
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