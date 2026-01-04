Protagonizó uno de los Duelos de Eliminación más cardiacos en Exatlón México, casi se desmaya tras eliminar a Ana Lago pero ahora nunca volverá al reality show

En esta ocasión te diremos quién fue la leyenda que protagonizó uno de los Duelos de Eliminación más cardiacos de Exatlón México ante la leyenda y panamericana Ana Lago, tras esta pugna máxima casi se desmaya, pero ahora ya nunca volverá al reality show. Cabe señalar que, esta atleta fue de las pioneras junto con Ave Fénix, y que ahora están consolidadas como referentes de la marca.

¿Quién es la leyenda que necesitó oxígeno tras eliminar a Ana Lago?

La leyenda Azul que protagonizaron uno de los Duelos de Eliminación más cardiacos en la historia de Exatlón México, es Macky González. Ana Lago y la Amazona fueron rivales desde la primera temporada del reality show, y que conforme pasó el tiempo, sae fueron consolidando.

Aquella Pugna Máxima que pasó a la historia se dio el 12 de febrero de 2024, y aunque pareciera un All Star, la realidad fue que, dicha campaña era la séptima, misma en donde estuvieron Daniel Corral, Ana Lago, Mati Álvarez, Pato Araujo, Javi Márquez entre otros.

¿Macky González nunca fue campeona de Exatlón México?

Sí, la apodada Amazona pudo quedar campeona de la primera temporada de Exatlón México , sin embargo, como era la edición pionera de la marca, quien se llevó el primer galardón de la historia del reality show, fue Ernesto Cázares. Pero, en la final del primer All Star del programa que se dio el 22 de mayo de 2022, la leyenda Celestes recibió su premio y con ello se metió a los libros de historia de esta competencia.

¿Quién es Macky González, atleta de Exatlón México?

Su nombre completo es Amancy González Franco, mejor conocida como Macky González, es una influencer y reconocida atleta de alto rendimiento. Cuenta con una licenciatura en Comunicación por parte de la Universidad de las Américas Puebla, también tiene una maestría en Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac Norte en la CDMX.

En el ámbito deportivo se destacó en el atletismo, y a lo largo de su vida ha podido obtener varios reconocimientos y sido multimedallista en varias pruebas de pista como: 100 y 200, relevos 4 x 100 y 4 x 400; su padre es Ariel González, quien también es un reconocido atleta y que influyó en la carrera deportiva de la hoy consolidada leyenda de la marca de Exatlón México.