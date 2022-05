Eduin Caz expone destrozos en su departamento: ¿Qué sucedió?

Eduin Caz y su Grupo Firme se han posicionado dentro del gusto de la gente, de ahí que se hayan convertido en los mayores representantes del regional mexicano en los últimos años; sin embargo, su carrera no ha sido fácil y al intentar llegar a la cima han sufrido uno que otro traspié.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación, reveló recientemente que fue víctima de abuso de confianza por parte de sus familiares y amigos, quienes viendo el éxito que arrastran quisieron colgarse de ello o sacar algún provecho, así lo reveló a través de sus historias de Instagram.

Familiares y amigos de Eduin Caz abusaron de su confianza

El intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico” o “La pantera” se dijo decepcionado y triste después de visitar su departamento ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

“Hola familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío: Todos los familiares y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa, saben que yo les presto mi departamento, pero ya está roto, me dejan todo desordenado”, dijo Eduin Caz.

En uno de los videos compartidos por el líder de Grupo Firme se puede apreciar una persiana maltratada: “Lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mis cosas y entonces evítenme la pena de que les diga que no cuando me pidan el departamento, porque ya no se los voy a prestar y pues evítenme esa pena”, añadió.

Captura de pantalla/IG eduincaz

Además de los destrozos a su inmueble, Caz señaló que la fama también les ha cobrado salud, pues a inicios de abril tuvo que ser llevado a un hospital debido a la excesiva ingesta de alcohol, aunque todo se complicó a consecuencia de una hernia hiatal.

“Era muy estresante, yo andaba mal. Entonces lo disfruté al máximo y tomé mucho, estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, lo que pasó es que me puse borracho el viernes”, dijo a través de un live.