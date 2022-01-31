Mánager de Grupo Firme habló sobre el accidente que destruyó el coche de Eduin Caz.

Isael Gutiérrez, mánager de Grupo Firme, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre la camioneta destrozada de Eduin Caz.

El automóvil del vocalista de Grupo Firme quedó destrozado después del aparatoso accidente que sufrió Jorge Omar Cázares, mánager y tío de Eduin.

El día domingo, el familiar y asistente de Eduin tuvo un accidente en su camioneta; efectivamente es la camioneta de Eduin. Andaba haciendo un recorrido y tuvo ese percance

Afortunadamente, él se encuentra bien y no pasó a mayores. Eduin está ileso y él no estaba ahí… solo fue la pérdida material

Isael Gutiérrez confesó que Don Jorge sufrió algunos golpes que no pasaron a mayores.

Fue un accidente; estamos contentos de que no pasó a mayores. Son cosas materiales y eso se repone

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con la familia, él está bien, solo sufrió algunos golpes

Eduin Caz publicó un video en Instagram aclarando lo sucedido y agradeciendo la preocupación de sus fanáticos ante las imágenes de su camioneta destrozada.

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Mánager de Grupo Firme habla sobre la infidelidad de Eduin Caz

Isael Gutiérrez también confesó que Eduin Caz se encuentra “perfecto” tras la polémica de infidelidad a su esposa Daisy Anahí.

Todo bien, todo bien. Yo creo que son parte los dimes y diretes, pero él en su casa está perfecto, trabajando y llevando su vida lo más tranquila que se pueda. La música y su trabajo hablan por él

Sobre la hernia hiatal que padeció el sinaloense, Isael Gutiérrez comentó que su representado se encuentra haciendo dietas y siguiendo las recomendaciones médicas.

Se sometió a un tratamiento, pero obviamente está haciendo ejercicio, está comiendo sano, acompañado de nutriólogos y al parecer está evolucionando muy bien. Solo es cuestión de dietas porque la vida del artista es viajar… Eduin está joven y tiene mucha energía

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