Frida Sofía enfrentará un juicio tras causar disturbios en un restaurante.

Frida Sofía tendrá un juicio por resistirse al arresto y presuntamente molestar a otros comensales en un restaurante en Miami, luego de que el lunes pasado fuera llevada a prisión para después salir bajo fianza.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Kenia Fayat, oficial de policía del condado de Miami, dio mayores detalles del incidente que ocurrió con la hija de Alejandra Guzmán.

"En realidad el día lunes, un oficial que estaba trabajando fuera de servicio, entra al establecimiento y aparentemente el gerente vio que había alguien que estaba dentro, una joven que estaba portándose de una manera inapropiada, él acude a un oficial, le pide que por favor se retire y ella no solo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficial, ahí la esposa y se la lleva para afuera; le puso dos cargos, el más severo es por conducta desordenada y por resistirse al arresto sin violencia", contó.

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Frida Sofía enfrentará dos audiencias

Frida Sofía enfrentará dos audiencias en torno al incidente que la llevó a pisar la cárcel, mismas que se llevarán a cabo el 16 y el 28 de febrero próximos.

Respecto a que presuntamente la hija de Alejandra Guzmán había sido despojada de su celular, la oficial aclaró que no se tiene registro de ese incidente.

"Hasta el momento no tenemos ninguna queja de su celular, si ella tiene esa queja, puede hacer un reporte y presentarlo, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que ella perdió su celular", explicó.

"Ahí no puedo decir, tuviéramos que revisar las cámaras que portaba el oficial, pero hasta el momento no sé nada de eso, el oficial hizo lo que tenía que hacer, sacarla del restaurante y arrestarla porque se estaba portando de una manera inadecuada", añadió.

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