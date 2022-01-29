¿Quién es el heredero del legado musical de Diego Verdaguer?

Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre el legado musical que dejó Diego Verdaguer.

Se hicieron aproximadamente 241 obras registradas, sin duda, fue un estilo muy peculiar en su forma de interpretar y en su forma de escribir. Fueron movimientos musicales extraordinarios que se dieron en una época de los setentas y hasta nuestros días

Cantoral Zucchi expresó a este programa que las regalías de Diego Verdaguer pasarán a las personas herederas del argentino.

No hay ningún problema, pasan a sus herederos. La ley los protege perfectamente; ya sea a su esposa o a su hija. Todo depende del testamento que dejó nuestro querido Diego

Se procederá a pagar las regalías a las personas que él haya decidido que hereden su patrimonio musical

Te puede interesar: ¿Talina Fernández planea boda con su nuevo galán? Ella responde.

¿Habrá homenaje a Diego Verdaguer?

Roberto Cantoral Zucchi no descarta que Diego Verdaguer sea homenajeado en los siguientes días, aunque la SACM prefiere honrar a sus músicos en vida.

Por supuesto que sí. Entiendo y es comprensible que cuando muere una figura o gente importante, siempre pensemos en hacer un homenaje a esa persona que se fue

Nosotros siempre hemos tenido una visión distinta. Nosotros decimos que a los grandes autores y a las grandes personalidades se les debe homenajear en vida, no esperar a que se vayan para reconocer su trabajo o trayectoria

“Esto no quiere decir que no podamos hacer otros homenajes a raíz de su muerte”, expresó a Ventaneando.

Roberto Cantoral expresa que el argentino podría haber dejado temas inéditos antes de su sensible fallecimiento.

Siempre los autores dejan obras en los cajones. Por supuesto que eso no lo sabemos, eso lo sabe la familia. En su momento, nos lo harán saber. Siempre todos los autores dejamos algunas obras en los cajones

También te puede interesar: Isaac Hernández revela que regresa al ballet de San Francisco.

