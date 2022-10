Eduin Caz recibe nuevo golpe tras ser echado de la fiesta de Canelo Álvarez.

La fiesta de XV Años de Emily Cinammon, hija del Canelo Álvarez, desató una gran polémica después de que se rumorara que el pugilista corrió a Eduin Caz y su Grupo Firme de la fiesta, cosa que no ha sido confirmada.

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez

Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video del supuesto percance entre Eduin Caz y Canelo Álvarez, donde el boxeador la dice “vete” en broma. “Eduin es el único que me ha noqueado… entonces vete”, dice el pugilista en el escenario.

Posteriormente, ambos bromean y siguen conviviendo, pero este acto fue sacado de contexto por algunos internautas. Cabe recordar que Carin León fue uno de los primeros en romper el silencio y desmentir lo sucedido.

Leyenda del regional mexicano critica a los nuevos exponentes del género

Julio Preciado, una de las máximas leyendas del regional mexicano, criticó a los nuevos exponentes del género por tomar en sus conciertos, algo que muchos fans tomaron como una indirecta para Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme que ha tenido algunos problemas con la bebida y en más de una ocasión se le han pasado las cucharadas.

Durante un evento realizado en Los Ángeles, Estados Unidos, Julio Preciado desfiló por la alfombra roja y al ser cuestionado por la prensa sobre los nuevos exponentes del regional momento, admitió que hay cosas con las que no está de acuerdo.

¿Qué dijo Julio Preciado? El exvocalista de Banda El Recodo aseveró que no está de acuerdo con que le falten al respeto al público con su polémico comportamiento, pues señaló que hay algunos que suelen beber en el escenario o consumir otras sustancias.

“Hay cosas que no me gustan, no me gusta que le falten al respeto al público, no me gusta que se suban a quemar marihuana arriba del escenario, no me gusta que estén tomando tanto”, declaró.

“Creo que la vieja guardia, me incluyo en ella, ahorita que soy de los precursores de esa vieja guardia, siempre hay un respeto con el público, siempre lo teníamos, jamás nos subíamos (al escenario) en las ‘garras’ que (ahora) se suben a trabajar, vean a Julio Preciado en estos momentos”, añadió.

Pero eso no es todo, también le disgusta que los nuevos artistas salten al escenario con ropa de marca, asegurando que deberían hacerlo con ropa apropiada para su audiencia, ya que hay ropa para andar en la calle y para andar en su casa. Por último, dijo que no pueden subirse al escenario quemando un “gallo” de marihuana o tomando una botella de tequila.