Eduin Caz presume gran logro en redes, ¿regresó con su esposa?

Eduin Caz constantemente da de qué hablar y no precisamente por su música, sino más bien por sus conductas dentro y fuera de los escenarios. Recientemente el líder y vocalista de Grupo Firme anunció que se había separado de su esposa Daisy Anahy; sin embargo, en las últimas horas presumió un gran logro en sus redes, ¿ya regresaron?

Programa 30 diciembre 2022 Parte 1 | Le dimos la botella a Eduin Caz.

¿Eduin Caz le lanzó una indirecta a su esposa para que volvieran?

El intérprete de “El tóxico”, “Ya supérame” y “Alaska”, entre otras, no ha podido superar la separación de su esposa, por ello, le lanzó un indirecta para que regrese con él. Caz le dedicó la canción “Olvidarte, ¿cómo?” de Banda Carnaval a través de sus redes sociales, donde apareció cantándola con mucho sentimiento y lo acompañó con la frase: “Qué van a saber, si no los han besado como me besaste, todo quedó intacto como lo dejaste, no he podido armar este rompecabezas, falta la más importante de las piezas: FALTAS TÚ”.

¿Eduin Caz y su esposa serán papás de un niño? En diciembre pasado, Eduin Caz y Daisy Anahy anunciaron que estaban a la espera de convertirse en padres de una niña; sin embargo, la información fue errónea, ya que la todavía esposa del cantante confirmó que será niño y no niña.

“Ya ando aquí en el chisme… pues ¿qué creen? Si voy a tener niño”. Ante la sorpresa, Daisy añadió entre risas: “No sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa… Que le hayamos hecho examen de ADN a mi bebito y que nos hubieran dicho que era niña si ya tengo un montón de meses”.

¿Qué logro presumió Eduin Caz en redes?

El cantante de regional mexicano presumió en redes sociales que logró otra meta en su vida, se trata de la adquisición de un avión o jet producto de su trabajo pues Grupo Firme se ha consolidado como una de las agrupaciones más exitosas del momento.

Eduin presumió su enorme avión rojo que lleva las letras de su apellido en la parte de atrás, así como diversos detalles que el cantante le imprimió, lo que demuestra que lo mandó a hacer a su antojo.

¿Qué dijo Eduin Caz sobre el jet que compró?

El oriundo de Sinaloa reveló que adquirió este avión gracias a la fortuna que ha logrado amasar a lo largo de su trayectoria: “Sueños que se cumplen y primero mi Dios voy por unos cuántos más”. Hasta el momento se desconoce cuánto le costó el avión, pero en 2021 adquirió uno de la marca Gulfstream, el cual tuvo un costo aproximado de 2.5 millones de dólares.

¿Cómo reaccionaron las redes?

“Este es el resultado de tanto esfuerzo DIOS te siga permitiendo todo el éxito que te mereces! Muchas felicidades”, “Eso mi Eduin, la verdad te admiro demasiado, sigue así cumpliendo tus sueños”, “Cuídate mucho y pronto esperamos verte”, fueron algunos de los comentarios.