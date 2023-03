Eduin Caz lanza indirecta a su esposa para que vuelvan y ella le responde con canción.

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, recientemente estuvo en el ojo del huracán luego de anunciar que se había separado de Daisy Anahy, su esposa y madre de sus hijos; sin embargo, parece ser que la estrella del regional mexicano no está dispuesto a perder a su amada pues le lanzó una indirecta para que vuelvan.

Programa 30 diciembre 2022 Parte 1 | Le dimos la botella a Eduin Caz.

¿Eduin Caz le lanzó una indirecta a su esposa para que regresen? El cantante no ha podido superar la ruptura y busca de manera desesperada regresar con Daisy Anahy, por ello, el intérprete de “En tu perra vida”, “Ya supérame”, “El tóxico” y “Alaska”, entre muchas otras, le lanzó una indirecta a su esposa para que regrese con él.

El vocalista de Grupo Firme le dedicó la canción “Olvidarte, ¿cómo?” de Banda Carnaval el pasado 2 de marzo a través de sus redes sociales, donde apareció cantándola con notorio sentimiento. El clip lo acompañó con la frase: “Qué van a saber, si no los han besado como me besaste, todo quedó intacto como lo dejaste, no he podido armar este rompecabezas, falta la más importante de las piezas: FALTAS TÚ”, escribió junto a un emoji de corazón y unas manos juntas a manera de súplica.

¿Cómo le respondió Daisy Anahy?

Daisy Anahy, quien se encuentra a la espera de su tercer hijo, le respondió a Eduin Caz con un video donde se le ve empoderada y bastante bella y lo hizo con la canción “Gucci los paños” de Karol G.

¿Cómo busca olvidar Eduin Caz a su esposa?

Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme, cumplió 31 años el pasado 21 de febrero y como era de esperarse, las celebraciones no se hicieron esperar, así como tampoco las publicaciones en redes sociales, donde se puede ver a Eduin Caz y demás miembros de la agrupación de regional mexicano.

En un video que se hizo viral en redes sociales, los músicos se la pasaron brindando en un antro, pero lo que sorprendió es que todos se encontraban en un antro de la comunidad LGBTQ+ donde se les pasaron las cucharas y la resaca no se hizo esperar.

“Tranquilos, todos asustados por esa bebida exótica que me tomé anoche, fuimos a un antro gay a festejar a mi hermano Jhonny, todos deberían tener un hermano pasado de ver…, pasado de chora, ánimo, relájense y disfruten de la vida”, publicó el cantante.