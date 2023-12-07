Eduin Caz reafirma su retiro de los escenarios para disfrutar la vida

A pesar de que hace poco el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, mencionó que se retiraría de los escenarios, fue apenas hace unos días que se presentaron en la fiesta que ofreció una famosa plataforma de música que el cantante reafirmó la noticia, pues quiere seguir disfrutando la vida tras haber cumplido ya sus metas.

