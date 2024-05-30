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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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Edwin eliminado en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
El Concejo Tribal trajo como consecuencia a cuatro sobrevivientes que deberán luchar por permanecer en Survivor México 2024 y uno se despide de su aventura.
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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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Survivor México 2024 | Avance programa 57 | Un Concejo Tribal diferente
Los sobrevivientes cada vez más en riesgo de ir al Juego de Extinción. Una vez más duro enfrentamiento entre los observadores contra sobrevivientes.
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Penúltima semana de Survivor México 2024 | Survivor México 2024
La final está cada vez más cerca, los sobrevivientes se enteran de nuevas noticias sobre la final que los pondrán más competitivos que nunca y sobrevivir más tiempo.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del treceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un polémico Concejo Tribal, Gaby posee el Collar de Inmunidad Individual con el poder de sentenciar directamente a alguien. Edwin, Chile y Lobo son los más votados.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del onceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un Concejo Tribal que nadie se esperaba ha traído nuevas estrategias para los sobrevivientes, el poder del Collar de Inmunidad de Lobo moverá todo dentro del juego.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del décimo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El Concejo Tribal ha traído nuevas sorpresas para los sobrevivientes, las estrategias han cambiado y por primera vez tres sobrevivientes estarán en el Juego de Extinción.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del octavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de Survivor México antes de la fusión fue uno de los más sorprendentes, Halcones tendrán que despedirse de un sobreviviente de su tribu.
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FOTOS | Un juego de contacto por hamburguesas, papas y refrescos Survivor México 2024
¿Te perdiste el juego por una especial recompensa en Survivor México 2024? Recopilamos todo lo que sucedió en la galería exclusiva de Survivor México 2024.
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