Efigenia Ramos fue testigo de la audiencia por la demanda de pensión de Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán

La batalla legal entre Luis Enrique Guzmán y su expareja, Mayela Laguna, sigue dando de qué hablar. Mayela ha interpuesto una demanda para que Luis Enrique le pague una pensión alimenticia para su hijo Apolo, a pesar de que ya se comprobó que no es el padre biológico del niño.

Además, Laguna exige una compensación económica por los años que asegura haber vivido en concubinato con él. Efigenia Ramos, quien ha sido asistente personal de Silvia Pinal por décadas, fue testigo en una audiencia reciente y mostró su apoyo total a Luis Enrique.

Efigenia Ramos respalda a Luis Enrique Guzmán

Efigenia Ramos dejó claro que ha estado presente durante todo el proceso y que decidió testificar por justicia hacia Luis Enrique: “Lo único que les puedo decir es que he vivido todo el proceso, he vivido toda la ilusión, he vivido toda la angustia que ha pasado Luis Enrique. Aquí hemos estado siempre, pues bueno, quise ser testigo por justicia”, comentó.

Desmiente rumores sobre un libro

En medio de su intervención, Efigenia aprovechó para desmentir los rumores que apuntan a que estaría escribiendo un libro sobre la familia Pinal: “Jamás haría una cosa como esa”, afirmó con firmeza, y desafió a quienes promueven esa información a presentar pruebas: “Pues que me enseñen cuál es o quién lo está escribiendo por mí, para irlo a empezar a demandar, ya que andamos aquí”, señaló, refiriéndose con humor a la situación.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre los rumores de un pleito con sus hermanas?

Luis Enrique Guzmán, por su parte, también abordó los rumores de un pleito con sus hermanas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, asegurando que la familia se mantiene unida a pesar de las diferencias que hayan tenido en el pasado.