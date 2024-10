Luis Enrique Guzmán fue demandado por Mayela Laguna por pensión alimenticia

A pesar de que ya logró probar que el pequeño Apolo no es su hijo biológico, Luis Enrique Guzmán aun no puede sacudirse del todo las secuelas de su relación con Mayela Laguna, pues esta lo demandó para exigirle pensión alimenticia, justamente cuando él entabló la demanda de desconocimiento de paternidad que está por finiquitarse.

Este martes, Luis Enrique acudió a una audiencia sobre dicha demanda y confirmo que ya existía un convenio entre él y Mayela, relacionado con el bienestar de Apolo, aun cuando Laguna ha declarado que no recibe apoyo alguno de él.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán?

La abogada de Luis Enrique Guzmán declaró que “ese convenio ya hace de sentencia definitiva y como tal no se ha incumplido en ningún momento, entonces no entiendo por qué hay de pronto ciertos comentarios que hacen de Luis Enrique, que no cumple, todo obra en autos y hay consecuencias jurídicas”.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán sentenció que “yo estuve pagando bajo las cláusulas del convenio que hicimos para compartir la custodia y para que yo quedara responsabilizado por los pagos de servicio médico, dentistas, colegiaturas, de todo”.

¿Mayela Laguna desea pelear una compensación económica por concubinato?

Pero, no conforme con ello, Mayela Laguna también pretende pelear legalmente una compensación económica, argumentando que vivió en concubinato con Luis Enrique Guzmán.

“También está solicitando un tema de concubinato, pero, honestamente, es que no lo existió, entonces ella tendría que acreditarlo”, acotó la letrada.

Sobre si Mayela Laguna buscará al padre biológico de Apolo para que se haga responsable, Luis Enrique Guzmán comentó: “Mira, estábamos platicando que es el derecho del niño y muy importante para el futuro, ya sea enfermedades congénitas o situaciones familiares, es muy importante para él conocer su origen biológico”.

¿Luis Enrique Guzmán buscará anular el acta de nacimiento de Apolo? La preguntamos a Luis Enrique Guzmán si acaso buscará la nulidad del acta de nacimiento del pequeño Apolo, en donde él aparece como su padre.

“El juez dicta exactamente cómo se define la nulidad una vez que se apruebe la demanda que hice, o que falle a mi favor. Yo le di mucho cariño, le di mucho amor, mucha enseñanza, lo que hace un padre con su hijo. Yo creo que le di todo mi amor mientras pensé que era mío, y ahora que vamos a hacer más bien tío o padrino, o lo que sea, pues tendremos una relación como los padrinos”.

Cabe destacar que Mayela Laguna no se presentó a esta audiencia: “Ella es la parte actora, en este juicio en particular no se ha hecho presente en ninguna de las audiencias, no ha presentado sus testigos, y básicamente se ve el interés que ella tiene”.