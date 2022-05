Predicen terrible final para Eiza González y Jason Momoa.

Es bien sabido que Eiza González se encuentra triunfando en Hollywood, pues recientemente desfiló por la alfombra roja de su nueva película Ambulance.

¡EXCLUSIVA! Captamos a Eiza González en Los Ángeles después de la noche alocada que pasó con Demi Lovato.

Además de sus logros profesionales, la actriz mexicana también ha abierto su corazón para entablar algunos romances, aunque los más sonados son Timothée Chalamet, Liam Hemsworth y Paul Rabil.

Por si fuera poco, un nuevo hombre habría flechado el corazón de González, pues la revista estadounidense People dio a conocer su supuesto amorío con Jason Momoa.

Aunque no está nada confirmado, algunas fuentes revelaron a la revista estadounidense, que Eiza y Jason están haciendo espacio en sus agendas para verse.

Jason Momoa es uno de los actores más cotizados de Hollywood por el momento, pues interpreta nada más y nada menos que al famoso Aquaman en la película del Universo Extendido de DC.

La terrible predicción a Eiza González y Jason Momoa

Nuestra querida Padme Vidente realizó una desesperanzadora predicción sobre el supuesto romance de Eiza González y Jason Momoa, pues no ve que su relación sentimental trascienda.

“Se está hablando de un rumor que si anda con Momoa o no... pero yo no veo que esto vaya a terminar en romance. A ella le gustaría, pero tiene que entender que no porque sea su alma gemela, puede inicar un romance con esa persona. Yo no veo que se vaya a dar otro tipo de relación más”, dijo la astróloga en sus redes sociales.

La mexicana puede quedarse tranquila, pues encontrará el amor en diciembre de este mismo año. Y este fue el mensaje que le dedicó nuestra querida tarotista a la actriz latina.

“Tu corazón lo va a a ocupar alguien, pero hasta diciembre, por lo mientras aprende a disfrutar del amor y del cariño que tienes en estos momentos”, dijo Padme.

