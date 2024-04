El sedentarismo es una circunstancia no del todo agradable y es mejor tomar cartas en el asunto, para que no termine de ser una costumbre. Son muchos los especialistas que recomiendan hacerle frente al caso y desde ahí, no está de más conocer sobre los ejercicios que debes hacer si pasas mucho tiempo sentado.

¿Cuáles son los ejercicios que debes hacer si pasas mucho tiempo sentado?

La solución radica en el yoga, actividad física que ayuda fuertemente para contrarrestar algunos de los efectos negativos derivados de este hábito tan poco agradable. La postura gato-vaca, puede ser una muy buena solución. Para ello, comienza enfocándote sobre las manos y rodillas con la columna neutra.

En esta instancia, tus manos tienen que estar alineadas con hombros y rodillas con las cadenas. Cuando hayas hecho eso, procura arquear la espalda levantando la cabeza y el coxis, concentrándote en abrir las clavículas.

Otra opción viene desde la postura del niño. Para ello, debes comenzar por arrodillarte en el suelo para después separar las rodillas casi el ancho de la colchoneta y sentarte. Posteriormente, lleva los glúteos hacia los talones y estira los brazos hacia adelante, mientras bajas la frente al suelo.

El beneficio radica en que al estirar suavemente la zona lumbar, los muslos y caderas puedes tener un efecto calmante sobre el sistema nervioso y desde ahí sentirte mejor.

Y otra buena instancia, viene desde la postura de cobra. La misma consiste en acostarse boca abajo con las manos plantadas de modo que queden alineadas por debajo de los hombros. Para que funcione, es necesario que presiones las palmas de las manos contra el suelo y al mismo tiempo alargar los brazos.

Después tienes que levantar el pecho y el torso, mientras vas arqueando la espalda y mantienes las piernas alargadas y claro, siempre la parte superior de los pies sobre la colchoneta.