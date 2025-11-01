Atlixco es el pueblo de Puebla más precioso debido a su buen clima, jardines, flores de cempasúchil y por tener una de las mejores vistas al volcán Popocatépetl. Además, es donde venden los autos usados más baratos, según la IA, la cual reveló donde se encuentran las mejores piscinas en este estado.

El Pueblo Mágico se ubica muy cerca de la ciudad de Puebla, pues en coche se hace alrededor de 40 minutos, aunque varía por el tráfico. Atlixco es reconocida por sus calles con colores vivos y por tener una buena cerveza, la cual se fabrica en la región. En tanto, Hidalgo tiene los hoteles más bonitos, pero embrujados.

Atlixco es el pueblo de Puebla más precioso

¿Qué se puede hacer en el pueblo más precioso de Puebla?

La principal atracción de Atlixco es presenciar el enorme volcán Popocatépetl, pues el pueblo se ubica a las faldas de éste. El paisaje es hermoso debido a sus árboles frutales y flores, así como el humo que llega salir en ocasiones de don Goyo.

Una de las principales atracciones turísticas es contemplar los murales del Palacio Municipal o la fachada de la Capilla de la Tercera Orden. Asimismo, los turistas pueden acudir a los balnearios de aguas medicinales de la región.

Las personas que viven en el pueblo se dedican al comercio, principalmente a la venta de cultivos, pues durante el Virreinato, Atlixco fue una de las zonas agrícolas más ricas en producción

La venta de autos usados

Puebla es uno de los estados donde se venden los autos usados más baratos en comparación con Zacatecas, pues según Chat GPT, el precio puede variar hasta 30 mil pesos. No obstante, los costos pueden variar dependiendo los modelos, marcas y en qué condiciones se encuentra el automóvil.