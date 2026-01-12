Los horóscopos de la semana de Mhoni Vidente, del 12 al 16 de enero de 2026: las predicciones en el amor y dinero

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana con las predicciones más destacadas de cada uno de los signos, del lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026. Sus visiones abarcan todo sobre el amor, el dinero y la salud.

ARIES

Es momento de reinventarte y crecer. Tu mejor día es el martes, así que debes aprovechar este impulso para buscar la estabilidad. Recibirás un pago grande que estabas esperando, úsalo para invertir en tu conocimiento, en un negocio propio o en una casita. Habrá cambios positivos mentales, y lo tienes todo para tener un año de éxitos. En el amor, hay estabilidad y atraerás a las personas amorosas. Sin embargo, en la salud, tendrás problemas de riñón, así que debes checarte.

TAURO

Ten cuidado, hay energía negativa cerca que se manifiesta a través de fraudes. Cuida tu dinero, no confíes en todos y mantente alerta. En la salud también hay detalles delicados sobre los huesos, así que debes alimentarte mejor y hacer ejercicio. Tu mejor día es hoy lunes, y aunque tendrás golpes de suerte, hay emociones que debes organizar antes de continuar con tu camino. En el amor, habrá una sorpresa en la familia, y no te preocupes, estás estable; hay bendiciones esta semana para ti, pero debes terminar con cerrar los ciclos.

GÉMINIS

La riqueza está tocando a tu puerta, ¿lo dejarás entrar? Debes tener cuidado con los chismes y las personas que solo buscan beneficiarse de ti. Además, estás agobiado, cansado de la rutina y de tu trabajo, medita si necesitas un cambio porque este es el momento ideal. En el amor, hay una persona del pasado que te buscará, pero no estás para perdonar, así que mejor mira hacia adelante porque hay alguien nuevo que espera compartirte su amor.

CÁNCER

Confía: encontrarás la luz al final del camino. Ya deja esa frustración de los propósitos que no cumpliste el año pasado, concéntrate en lo que puedes hacer este Año Nuevo. Tu mejor día es el miércoles. En la salud estás delicado, cuida tu garganta y la tiroides porque podrían agravarse. Asimismo, debes depurar a las personas que no te sirven y que solo succionan tu energía. Ten confianza, si estás esperando algo, se va a cumplir. En el amor, hay demasiado control de tu parte, suelta, deja que el amor fluya.

LEO

Este es tu año en todas las formas, pero Mhoni Vidente advierte que no debes confiarte demasiado, mantente alerta a las señales. En lo laboral habrá una noticia que te dará más oportunidades. En la salud debes echarle un ojo, busca hacer ejercicio, adelgazar y mejorar tu cuerpo. Será una semana de transición de lo negativo a lo positivo, haz que suceda y disfruta este proceso. En el amor, si estás en pareja, hay estabilidad y amor puro.

VIRGO

Estás arriba con la oportunidad de crecer. Hoy lunes es tu mejor día, así que las cosas se acomodan para que puedas comenzar con los grandes cambios que estabas planeando. Debes mantener las buenas energías, se acerca una propuesta laboral importante. Además, tu casa necesita un cambio para que vivas más alegre; no dejes entrar a cualquier persona porque se puede robar tu energía. En el amor, atraerás el amor verdadero, pero debes tomar decisiones para que las cosas ocurran.

LIBRA

Tu mejor día es el miércoles. Será una semana de pagar deudas que estabas arrastrando, pero esto te permitirá hacer renovaciones en tu guardarropa e imagen. La energía está de tu lado para una transformación de energía esta semana, sobre todo en el amor. Busca marcharte de los lugares donde no te sientes cómodo ni bienvenido. La pitonisa dice que no debes meterte en problemas que no te competen; no te conviene.

ESCORPIO

No tengas miedo a los cambios, busca una reinvención y confía porque este año es tuyo. Recuerda que el que sabe más, vale más, pero el físico también es importante: entonces busca aprender algo nuevo y haz ejercicio. En el amor, habrá posibilidad de boda, un compromiso importante y oportunidades. No te rindas, sé constante.

SAGITARIO

Será una semana de arreglar tus pendientes relacionados con trámites, deudas y regresar todo aquello que no es tuyo. En tu trabajo hay oportunidad de un aumento, pídelo con confianza. En la salud, ten cuidado, hay problemas de páncreas. Por otro lado, hay oportunidades en varios aspectos de tu vida: en casa, en el trabajo y su estabilidad económica. En el amor, estás atrayendo energía positiva, déjate, querer, arriésgate a ganar.

CAPRICORNIO

Tu mejor día es el martes. La luz está iluminando tu camino, busca las señales y soluciona todo aquello que tengas pendiente que dejaste en las semanas anteriores. Tu debilidad está en la salud con problemas de piel, así que échale un ojo. En el amor, hay oportunidad de estabilidad, búscala y sé claro. Hay nuevos rumbos que se trazan, busca cuál es el que te conviene.

ACUARIO

No te detengas, sigue adelante. Es tu año para abrazar la riqueza, espérala y no dejes que nadie más te la quite porque siempre hay personas que están buscando beneficiarse de ti. Eso sí, debes mantener atención en tu mente, busca ayuda para mejorar. Ahora te das cuenta de que las cosas que te suceden es porque lo estás haciendo bien, así que busca más de eso. Estás estable, pero debes tomarte las cosas en serio y piensa lo que realmente estás buscando. Las predicciones dicen que tendrás un negocio propio y atraerás el amor de tu vida este año.

PISCIS

Este año es de viajes para ti. Es una semana fundamental para hacer los planes antes de comenzar con todos los caminos que te prepararán. Mhoni Vidente dice que debes crecer y no temas del qué dirán. Estás hecho de sabiduría y debes planear tus propósitos de manera detallada. En el amor estás de suerte porque habrá sorpresas, y además, atraerás nuevas personas que están interesadas en ti; sin embargo, debes ser cuidadoso a la hora de seleccionar porque hay personas que quieren quitarte la energía.