‘El Temach’ hace polémico comentario sobre Belinda: esto dijo

Luis Castilleja, mejor conocido en redes sociales como ‘ El Temach ’, ha vuelto a dar de qué hablar por unas polémicas declaraciones que hizo sobre Belinda, quien en días pasados sufrió una aparatosa caída en París.

¿Qué dijo ‘El Temach’?

El polémico y controvertido influencer y creador de contenido dijo que Belinda tiene nulas posibilidades de convertirse en madre, por lo que los fanáticos de la española se le fueron encima.

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal son vistos juntos en París! [VIDEO] ¡En exclusiva! Presentamos las fotografías de un fan que se encontró a Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en un parque de diversiones en París.

En redes sociales ‘El Temach’ publicó un controvertido video en el que aseguró que para Belinda ya era imposible convertirse en madre, esto después uno de sus fans le hiciera saber su deseo de ser padre a una edad avanzada con una madre soltera, la cual ya no estaba en posibilidad de tener más hijos por su reloj biológico.

Te puede interesar: Daniela Luján reacciona a las críticas a su programa por invitar a un misógino

“Los hombres también tenemos reloj biológico, tiene más rango, pero tienes que pensar qué calidad de papá vas a ser, a los 18 o 19 es cuando más necesitan... con las morras es impresionante, arriba de los 35 años ya es embarazo de riesgo, arriba de los 35 años, ya ese mide la tercera edad, ellas no pueden sentirse así, pero así es científicamente.

Hay un chin... de morras diciendo, no sé si quiero tener hijo, ya no los tuviste. El otro día veía a Belinda, ella ya no tuvo hijos, y dijo una ma..., ay no, todavía estoy muy joven, primero quiero tener muchos novios y luego me voy a casar y tener hijos, ya no tuviste hijos”, dijo el influencer. (Mira el video )

¿Cómo reaccionaron los fans de Belinda? Después de la controvertida explicación de ‘El Temach’, los fans de la cantante española se le fueron a la yugular con mensajes como:

“Yo con 36 años embarazada, nada que ver el comentario”, “Acá en Europa tienen hijos a partir de los 40 años”, “A caray, el único ginecólogo que ha dicho eso”, “Thalía y Paulina tuvieron hijos a los 40”, fueron solo algunos de los comentarios.

También te puede interesar: FOTOS | Daniela Luján busca reencuentro con Belinda, ¿ya no hay enemistad?

¿Quién es El Temach?

‘El Temach’ es un creador de contenidos que ha trascendido en plataformas como YouTube y Tiktok, donde tiene miles de seguidores. Su contenido se centra en dar consejos a hombres sobre su cuidado personal y sobre sus relaciones amorosas con mujeres.

No obstante, su contenido constantemente ha causado polémica porque exalta la figura masculina dentro de la sociedad y hace comentarios despectivos hacia el sexo opuesto (la mujer).