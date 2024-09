Mujer pelea en VIVO con ‘El Temach’ y lo acusa de acabar con su matrimonio

Uno de los influencers y creadores de contenido más polémicos y controvertidos es Luis Castilleja, mejor conocido como ‘ El Temach ’, quien otra vez se ha puesto en el ojo del huracán, pero ahora por el pleito que protagonizó con una mujer que lo acusó de terminar con su matrimonio.

¿Quién es El Temach?

‘El Temach’ es un creador de contenidos que ha trascendido en plataformas como YouTube y Tiktok, donde tiene miles de seguidores. Su contenido se centra en dar consejos a hombres sobre su cuidado personal y sobre sus relaciones amorosas con mujeres.

No obstante, su contenido constantemente ha causado polémica porque exalta la figura masculina dentro de la sociedad y hace comentarios despectivos hacia el sexo opuesto (la mujer).

¿Cómo fue el conflicto que tuvo con la mujer?

Fue a través de una transmisión en vivo de TikTok donde ‘El Temach’ interactuó con diversas personas. Esto permitió que una mujer le hiciera saber su disgusto porque después de que su esposo comenzó a ver sus videos, su matrimonio se vino abajo.

“Tú estás acabando con los matrimonios, porque tú les has dado consejos a los hombres. Entonces ven y sana mi matrimonio, ven y haz lo que él hacía porque por lo que ya no hace ahorita tenemos más problemas”, dijo la mujer.

Ante esto, ‘El Temach’ aseguró que su papel como creador de contenido es “liberar” a los hombres, a lo que la mujer respondió que, anteriormente, su esposo le ayudaba con las labores del hogar, pero desde que ve los videos de ‘El Temach’ se niega a hacerlo.

“Tú los estás inflando de más, tú estás haciendo que se acaben esos hombres de antes porque ahora también se sienten empoderados (...) Un hombre valioso es el que está con su mujer aquí en la casa”, agregó la mujer.

“Una mujer respeta a su hombre y no lo interrumpe”, reviró ‘El Temach’ y le preguntó si le gritaba a su esposo, entonces la mujer respondió que únicamente cuando se pone “rejego”.

“Como yo se lo dije la última vez que peleé con él, le dije: ‘¿Tú le quieres hacer caso a ese hombre? Ni te topa, jamás en tu vida lo vas a ver, agarra tus cositas y vete, a ver si es cierto’”, acotó la mujer.

Esposa de un seguidor del Temach: ¡tú estás destruyendo matrimonios!

pic.twitter.com/bWuYErjAOZ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 4, 2024

¿En qué terminó todo? Por último, ‘El Temach’ cuestionó a la mujer quién era la propiedad, a lo que la fémina contestó que “su esposo se la había comprado”.

“¿Qué salud mental es que yo esté en mi casa acostada y que él me diga: ‘¿Voy a tomar con mis amigos?’”, añadió la mujer y ‘El Temach’ le contestó que no tenía derecho a quejarse porque ella estaba acostada y no haciendo algo en su hogar.

“Tú estás navegando con la bandera de: ‘Valórense los hombres’, eso no es bueno, tú estás acabando con los buenos hombres que había antes”, dijo el creador de contenidos que se jactó de estar “liberando a los hombres”.