El Yaki explota contra quienes aseguran que la hija de Eduin Caz es de él.

Dada la amistad y cercanía entre El Yaki y la familia de Eduin Caz, se ha rumorado desde tiempo atrás que el exvocalista de Banda El Recodo es en realidad el verdadero padre de la hija del vocalista de Grupo Firme. Ante la situación, el cantante de banda ha puesto un alto a los dimes y diretes.

EXCLUSIVA. Grupo Firme, grupo del momento, en los Premios de la Radio.

Luis Alfonso Partida explotó contra quienes aseguran que la hija menor de Daisy Anahy no es del vocalista del grupo del momento, sino de él.

Fue por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, donde El Yaki dijo molesto que está harto de esta situación.

El exvocalista de Banda El Recodo expresó que no se le hacía justo que por ser famoso, se tenga que quedar callado mientras lo difaman y ensucian su nombre públicamente.

“Lo que quería aclarar en este día y con todo el respeto del mundo, es que no me parece justo que estén dando entender algo que no existe… esa mam... de que mi comadre, de que la niña (se parece a mí), estoy harto de esa falta de respeto”, dijo contundentemente.

“Yo tuve la oportunidad de platicar con mi compadre del tema y me daba vergüenza. El tema de la mujer entre amigos aquí en Sinaloa es muy delicado”, insistió El Yaki.

Los rumores en torno a esta lamentable situación, surgieron luego de que saliera a la luz el video donde Eduin Caz le fue infiel a su esposa; entonces se rumoraba que Daisy Anahy le había puesto el cuerno a su esposo con su compadre.

¿El Yaki tiene novia?

El Yaki actualmente tiene novia y dejó claro que no tiene la necesidad de buscar en otra parte lo que tiene en casa, al lado de su novia.

“Me siento muy afortunado y anteriormente he estado muy feliz en las relaciones en mi vida y no he tenido la necesidad de enredarme con ninguna mujer que no deba”, insitió.

Finalmente, el exvocalista de Banda El Recodo, le pidió a los internautas que tuvieran más respeto, pues él no dejará de ver a sus compadres, Eduin Caz y Daisy Anahy, al igual que a los niños.

