Elimina los ácaros de tu casa con un solo ingrediente

Se sabe que algunos insectos no terminan de hacer mucho bien a la vida diaria. No es que sean completamente inútiles, pero es cierto que hay humanos que no encuentran mucho trabajo, tampoco comodidad en tenerlos cerca y esto es entendible si consideramos que algunos tienden a molestar. Dicho esto, vamos a hablar sobre la manera en que se pueden eliminar los ácaros de tu casa con solo 1 ingrediente.

En el Mercado de Sonora te ofrecen dietas mortales. [VIDEO] Algunos comerciantes de esta zona de la Ciudad de México, aprovechan la desesperación de las personas por bajar de peso y les venden productos peligrosos.

Te puede interesar: Pececillo de plata: ¿Cómo eliminarlo definitivamente de casa?

¿Cómo se pueden eliminar los ácaros de un hogar con 1 solo ingrediente?

Digamos que los ácaros viven en el polvo de cualquier hogar y que si pican a una persona pueden terminar de causar ciertos síntomas, como pueden ser las alergias que terminan de notarse a modo de fiebre, estornudos y goteo de la nariz.

Ropa, colchones, tapizados, muebles y acumulaciones de polvo son entornos que terminan de generar comodidad para habitar, desplazarse y reproducirse, así que cuidado con esto. Lamentablemente se trata de objetos que son indispensables para la vida diaria.

Algunas recomendaciones son: ventilar colchones como almohadas o sábanas, hacer tu cama con frecuencia y sin dejar que pase mucho tiempo después de levantarte, echarle desinfectante a los elementos que utilizas para descansar todas las noches.

También te puede interesar: ¿Cómo eliminar las cucarachas de los muebles de madera?

Ahora bien, si nada funciona entonces toma cartas con el bicarbonato de sodio. Para ello hace falta añadir algunas cucharadas sobre el colchón de manera directa sobre cualquier elemento o superficie, donde sean visibles estos insectos. Para que funcione tienes que empezar por aplicar el elemento y dejarlo actuar por 30 minutos, para después aspirar o retirar el exceso con 1 paño seco y de ahí repetir el proceso con frecuencia.