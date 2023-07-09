¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 hoy 9 de julio?

En el apasionante mundo de la cocina, MasterChef Celebrity se ha convertido en un fenómeno que cautiva a millones de espectadores en todo México. En cada episodio, las celebridades tratan de demostrar sus habilidades culinarias, enfrentando desafíos gastronómicos para impresionar a un exigente panel de jueces.

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Este domingo, 9 de julio de 2023, el programa nos dejará sorprendidos una vez más con la eliminación de uno de los 12 participantes restantes. Una celebridad se verá obligada a abandonar la prestigiosa cocina, dejando a los fanáticos y a sus compañeros atónitos.

¿Quién es el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

La tensión y la incertidumbre se han apoderado de los seguidores de MasterChef Celebrity, ya que uno de los famosos participantes se unirá al selecto grupo de eliminados conformado por Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, el Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón y el más reciente, Jorge 'El Travieso' Arce.

En este sentido, la pregunta que todos se hacen es: ¿Quién será el noveno concursante en decir adiós? Los espectadores esperan con nerviosismo el veredicto de los jueces.

El reto de eliminación de este domingo, fue el más complicado para Cibernético, tanto que no quería pasar al frente para presentar su platillo. Por ese motivo, los jueces tomaron la decisión de sacar al luchador de la cocina más famosa de México.

¿Cómo fue la despedida del eliminado de este 9 de julio?

La cocina de MasterChef Celebrity se llenará de tristeza esta noche, al darse a conocer el nombre del eliminado. El ambiente competitivo se verá empañado por la despedida de uno de los talentosos participantes.

La salida de Cibernético dejó un hueco entre sus compañeros, ya que su humor y bromas ya eran parte fundamental de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, por lo que se fundieron en un abrazo.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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