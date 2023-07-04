La Isla: Desafío en Turquía llegará próximamente a la señal de Azteca UNO.

La mañana de este martes, tuvimos en el foro de Venga La Alegría a Alejandro Lukini, quien llegó con una gran noticia que ha sorprendido a los millones de televidentes para hablar de un nuevo proyecto tras años de haber estado fuera de la televisión mexicana y a pocas semanas de haber salido de MasterChef Celebrity 2023.

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Después de varias temporadas llenas de mucho éxito, casi 400 capítulos y más de 120 participantes, el conductor de televisión anunció el regreso de La Isla: Desafío en Turquía a la pantalla de Azteca UNO.

¿Cuándo será el gran casting de La Isla: Desafío en Turquía?

De acuerdo con las palabras de Alejandro Lukini, la búsqueda de los participantes ya ha comenzado, por lo que todos deben estar muy al pendiente de las redes sociales, porque esta semana se van a dar a conocer las fechas del gran casting nacional.

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