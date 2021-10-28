Elisa Vicedo celebró su boda tras dura experiencia de abuso.

Elisa Vicedo se casó por la iglesia en Estados Unidos.

Elisa Vicedo superó el episodio de abuso sexual que vivió a manos de Eduardo Carabajal y rehizo su vida. La actriz se casó por la iglesia con Manuel Garcés, un chico que conoció en una app de citas.

"Fue maravilloso, la verdad es que creo que los tiempos de Dios son perfectos, era un momento que había soñado toda mi vida y más porque como uno se dedica a hacer novelas, quiere el final somos felices para siempre. El poderlo vivir con mi familia fue muy diferente y fue muy bonito", dijo a Ventaneando.

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El padre de Elisa Vicedo tardó en asimilar su boda

A un año de contraer matrimonio civil, esta vez Vicedo sí pudo compartir el importante momento con su familia, pero reveló que a su papá tardó tres días en que "le cayera el 20".

"Me dijo '¿podemos repetir la toma?' y en la iglesia me abrazó porque obviamente entramos juntos. Estaba muy nervioso, estaba ido y no pensó en lo que estaba sucediendo; mi mamá un poco delicada de salud hizo su mejor esfuerzo por estar ahí", contó la actriz.

Elisa Vicedo y Manuel Garcés se casaron en Tampa, Florida, por la iglesia y no en Canadá que es donde actualmente radica la histriona mexicana.

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