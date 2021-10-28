Mónica Naranjo defendió la postura de Miguel Bosé de no vacunarse.
La cantante salió en defensa de su colega y reveló que muy pronto llegará a México para su regreso a los escenarios.
Mónica Naranjo defendió a Miguel Bosé por no vacunarse.
Mónica Naranjo defiende la postura de Miguel Bosé de no vacunarse contra el Covid-19. Recuérdese que el español ha sido uno de los personajes que abiertamente ha manifestado su negativa a la vacuna.
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Yo creo que en la vida todas las opiniones tienen que ser respetadas, estés de acuerdo o no; no está bien criticar por criticar, no está bien. Yo soy una persona que jamás se atrevería a criticar al prójimo por sus ideales
Miguel es una de las personas más inteligentes y cultas. Es una persona culta, inteligente, preparada, generosa, honesta, sencilla, gran padre, gran amigo y gran hijo
Pero, ¿cuál es su postura respecto a la vacuna contra el Covid-19?
Prefiero callarme
Su regreso a los escenarios
En otros temas, la cantante compartió la anécdota de cuando decidió presentarse ante el mundo con su imagen bicolor, la cual le cobró factura después de 7 años de usarla.
Mónica Naranjo se alista para regresar a los escenarios mexicanos con una gira muy especial.
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En enero estoy en CDMX, Guadalajara y Monterrey presentando Puro Minage. Es para conmemorar el 20 aniversario de lo que fue Minage, el disco. Y eso lo vamos a llevar arriba del escenario para hacer un recital de voz y piano, solamente