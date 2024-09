Eliseo “N”, presunto abusador de Kim, dice ser inocente y da su versión de los hechos

En días pasados les informamos sobre el caso de Kim , una pequeña de cinco años de edad que presuntamente fue abusada sexualmente por Eliseo “N”, en el jardín de niños Graciano Viniegra Sánchez, en Baja California.

Kim fue abusada sexualmente el pasado 9 de septiembre después de que su madre, Dulce Corona, notara que a su hija le dolían sus genitales. Después de llevarla al hospital los médicos confirmaron los hechos, por lo que sus padres presentaron la denuncia correspondiente.

¿Eliseo “N” abusó de Kim?

Eliseo “N” ha sido señalado como el presunto abusador de Kim. Cabe mencionar que este sujeto se desempeñaba como secretario y maestro del jardín de niños Graciano Viniegra Sánchez.

Sin embargo, la madre de Kim destacó que otra autora del abuso de su hija fue Vianey Haydee, quien era profesora del plantel. A raíz de esto, las redes sociales viralizaron las fotografías de Eliseo “N”, de 33 años, tez morena, complexión delgada y rasgos físicos marcados.

¿Qué dijo Eliseo “N”? Eliseo “N”, docente y principal sospechoso del abuso sexual que sufrió la pequeña Kim, decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos, incluso se declaró inocente del hecho.

En una rueda de prensa, Eliseo “N” explicó que el día de los hechos, la mamá de la menor le preguntó vía mensaje de texto (adjuntado a la fiscalía del estado) si Kim se había caído. Agregó que la menor fue atendida por un médico de la clínica que cubre el seguro del jardín de niños, el cual no encontró rastros de una agresión sexual.

Eliseo “N” añadió que, tras la revisión, él se quedó con la receta (también la adjunto a las autoridades) y horas más tarde, la madre y abuela de Kim, acudieron a la escuela para quejarse por el supuesto abuso sexual.

Posteriormente, el docente agregó que es inocente, pues tiene chats y demás pruebas que muestran que él no estuvo en los baños donde presuntamente ocurrió el abuso, como señala la madre de Kim.

“Mi integridad está quebrantada. Yo soy inocente, nosotros entregamos las pruebas a la Fiscalía que son contundentes, es un video que apunta directamente a la puerta del baño de las niñas, todo el día se queda grabado. La Fiscalía ya lo tiene, lo tiene desde el viernes de la semana pasada”, declaró.

¿Ya fue citado a declarar?

Por último, Eliseo “N” reveló que, hasta ahora no ha sido citadoa declarar. Razón por la que desea saber por qué lo están vinculando con el hecho.

“No me han citado en ningún momento para no sé, una investigación, una audiencia, lo que sea … Que me citen, que me esclarezcan la situación, ¿por qué se me está señalando? ¿Qué hay en esa carpeta? Porque yo entregué las pruebas de que soy inocente y ahorita mi integridad está haciendo quebrantada totalmente”.

¿Por qué hasta apenas salió a dar su versión?

Eliseo “N” dijo que hasta ahora salió a dar su versión, ya que, tanto él como su familia están siendo violentados. “Si estoy siendo señalado y en las redes me pintan como el mayor responsable, en dónde están los derechos de mi familia y de mis hijos”.

“Yo entiendo y comprendo completamente la gravedad de la situación del señalamiento y estoy de acuerdo que se investigue, yo estoy exigiendo que se investigue y que se aclare mi inocencia porque ahí están las pruebas… ¿Por qué la Fiscalía a mí no me ha citado, por qué no me ha hablado?”, finalizó.

Respecto al caso de Kim, la niña de kinder de Mexicali, cuyo caso de abuso se viralizó hace días.

Ya salió a declarar el principal implicado en el caso de abuso y violación de la menor, dice que el no fue y que “tiene todas las pruebas”.

pic.twitter.com/qV8rIKqXDs — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) September 20, 2024