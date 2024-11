Emiliano Aguilar se confiesa fan de Cazzu, desde antes del triángulo amoroso con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Emilano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, visitó Guadalajara para presentar su nueva canción “La Vida No Es Fácil”, en la que fusiona su propuesta de rap con el regional mexicano y, de paso, anunció su primera presentación en vivo el próximo 1° de diciembre dentro del evento “Tattoo Music Fest 2024”.

En una entrevista realizada para Planeta Radio, Emiliano Aguilar rompió el silencio en torno a la admiración que siente por Cazzu, expareja de Christian Nodal, hoy casado con su media hermana Ángela Aguilar, y niega querer aprovecharse de la polémica que rodea al hoy considerado ‘Triángulo Amoroso’, pues asegura que su admiración por la rapera argentina es genuina.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar? “Yo, de hecho, desde antes de que todo este pe... pasara, yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música, entonces yo cuando le mando mensaje no es para causar polémica, no es para causar nada, sino porque simplemente respeto lo que hace”, declaró.

Cuando le preguntaron si todo es en buen rollo, Emiliano Aguilar dijo que “sí, porque la gente piensa que yo lo hago para ca... el pa..., así como para estar picando botones y todo eso. Si hubiera oportunidad de hacer una rola con ella, yo definitivamente me aventaba sin pensarla, 100% yo me la aviento”.

¿Qué opina de la polémica que envuelve a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Sobre las controversias que envuelven hoy en día a su media hermana, Ángela Aguilar y Christian Nodal, dijo: “No tiene nada que ver conmigo, son problemas que yo qué, yo tengo mi vida, tengo mi hija, tengo mis cosas. Ya está grande Ángela como para hacer sus propias decisiones, o sea, ya está grande como para tropezarse y para levantarse y para limpiarla y todo como yo le hice”.

“A mí también me ha causado polémica, yo también. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, a mí también me han acá, pero yo sigo firme. Es el único consejo que le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese, es la neta”.

“Se va a escuchar muy mal y no lo digo con falta de respeto ni nada, pero pues aguántese. Todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tiene cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros. Entonces, a batallarle machín. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, sus propias acciones”, recalcó.

¿Su hija le cambió la vida a Emiliano Aguilar?

Después de situaciones críticas que lo pusieron a prueba como persona y que provocaron un distanciamiento de su padre Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar compartió que su pequeña hija, Aislinn, lo hizo encontrarle un nuevo sentido a la vida. “Siento que no me la merezco porque sí andaba mal antes, siento que no me la merezco, pero Dios me bendijo con una hija hermosa”.