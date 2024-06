Emiliano Aguilar admite que la polémica lo ha alcanzado por el romance de Ángela Aguilar y Nodal

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, prefiere mantenerse al margen del revuelo causado por la relación amorosa entre su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal, aunque admite que la polémica lo ha alcanzado en estos días.

¿Qué opina Emiliano Aguilar?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Emiliano Aguilar declaró que “yo no tengo nada que ver aquí, o sea, yo no tengo nada que ver. Es mi hermana y la quiero, pero yo realmente no tengo nada que ver en esta situación, entonces me mandan mensajes a mí por Instagram diciéndome que ‘tu hermana esto y tu hermana esto’, y está gacho porque la gente puede ser muy cruel, la neta, y yo trato de no meterme porque estoy bien enfocado en lo mío”.

Emiliano Aguilar aseguró que “tenemos vidas muy distintas, la vida de mis hermanos y la vida mía es día y noche, no tiene nada que ver, o sea, los quiero mucho porque son mis hermanos, tienen mi sangre, los quiero, pero la vida que yo he llevado es completamente diferente a la vida que han llevado ellos”.

¿Qué está haciendo Emiliano Aguilar?

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que “siempre he tratado de estar enfocado en lo mío y especialmente ahora que tengo una hija, que tengo una carrera, ya que tengo la familia que yo quiero. Sacar adelante lo que yo estoy trabajando y tengo demasiados proyectos, tengo chamba, tengo chamba machín, estoy en el estudio”.

¿Cómo le está yendo a su primer sencillo?

Emiliano celebra el éxito de su primer sencillo como rapero, titulado “Soy El Bato”, cuyo video ya superó las 170 mil reproducciones a menos de una semana de su estreno. Con ello, Emiliano Aguilar deja atrás uno de los episodios más oscuros de su vida que lo llevaron a estar tres años en prisión por intentar ingresar de manera ilegal a Estados Unidos a cuatro personas.

“Yo quiero demostrarme a mí mismo que yo puedo, y ahorita con todo lo que está pasando, has de cuenta que estoy viviendo un sueño”, recalcó.

¿Le gustaría hacer algo con Christian Nodal? Ya que recientemente Christian Nodal comenzó a seguirlo en Instagram, comentó si hay posibilidades de una colaboración musical con su ahora cuñado. “Lo que se tenga que dar se va a dar”.

¿Colaboraía con Cazzu?

Ya entrados en el estilo rap, elogió el estilo de Cazzu, ex de Nodal y dijo si le gustaría grabar un tema a su lado: “No voy a negar que rapea chido, no lo voy a negar, pero lo que se va a dar se va a dar”, finalizó.