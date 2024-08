Emiliano Aguilar revela cuáles son sus intenciones con Cazzu, ¿le gusta?

Uno de los grandes ausentes a la “boda del año”, entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, fue Emiliano Aguilar , quien al parecer no fue invitado a la celebración y habría decidido traicionar a su familia con Cazzu.

¿Emiliano Aguilar le envió un mensaje a Cazzu?

Después de que no fuera invitado a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el hermano mayor de la ‘Princesa del Regional Mexicano’, le mandó un mensaje a Julieta Emilia Cazzuchelli, exnovia de Nodal.

Emiliano Aguilar comentó una publicación de Cazzu, y le envió unos emojis de fuego. Esto fue considerado por muchos internautas como una muestra de apoyo para la rapera argentina.

Sin embargo, la reacción desapareció horas más tarde, por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas, por lo que muchos internautas aseguraron que lo borró, porque lo regañó Pepe Aguilar, su papá.

¿Qué intenciones tiene Emiliano Aguilar con Cazzu? La tarde del viernes 16 de agosto, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, lanzó un nuevo sencillo musical que se encargó de promocionar a través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram.

Durante la transmisión en vivo, Emiliano Aguilar fue cuestionado por sus fans sobre los mensajes que le envió a Cazzu, también sobre las intenciones que tiene con la ‘Nena Trampa’.

Emiliano Aguilar no se guardó nada y dijo que Cazzu le cae muy bien, y le gustan la mayoría de sus canciones, incluso confesó que estaría dispuesto a hacer una colaboración con ella.

El hijo de Pepe Aguilar, también señaló que, aunque no tiene el gusto de conocer a Cazzu, sigue su música y le gusta demasiado. “Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”.

¿Cómo es la relación con su padre?

Por último, Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre el presunto distanciamiento que tiene con su papá, Pepe Aguilar. Al respecto, el cantante reveló que prefiere trabajar solo y no en compañía de su progenitor. “Me estoy aventando esto solo”.