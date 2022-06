El emotivo mensaje de Martha Higareda a su novio por su aniversario.

La actriz Martha Higareda está más enamorada que nunca, así lo demostró en su cuenta de Instagram donde le dedicó un emotivo mensaje a su novio Lewis Howes, luego de que el pasado 7 de junio cumplieran un año de relación.

¡EXCLUSIVA! Martha Higareda decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Está feliz con David Korins, productor de teatro de Nueva York.

La actriz de “No manches Frida” y “Amar te duele” escribió un mensaje con varias fotografías en las que muestran el gran amor que se tienen y la excelente relación que llevan.

“Hace un año nos saludamos por primera vez, pero se siente como si nos hubiéramos conocido antes. Al igual que dos buenas almas viejas que se reunieron para compartir lo que había pasado en la brecha, no se vieron, como ponerse al día, nuestra conversación y diversión fluían tan fácilmente, nos conectamos espiritualmente”, dice la primera parte del mensaje.

Así mismo, la actriz reveló cómo inició su relación, la cual comenzó como una amistad y se convirtió en una bella historia de amor.

“Después de ese día, empezamos a construir nuestra base ladrillo a ladrillo, primero con la amistad, tomando nuestro tiempo para conocernos desde nuestra auténtica persona. Sentimos la química sí, y una conexión muy fuerte, pero eso no fue todo… ¡Nos tomamos nuestro tiempo pare ver si nuestros valores y visión coincidirían y estábamos tan felices de descubrir que lo hicieron. ¡Te quiero!”.

“Y ha sido alegre, sincero, aventurero, sólido, sexy y tan tranquilo…simplemente se siente bien. Me encanta lo mucho que trabajas en ti mismo y quieres servir a los demás. Eres un hombre en el mejor sentido de la palabra. Un hombre que no tiene miedo de ser vulnerable, un hombre abierto y flexible y se atreve a amar plenamente. Me encanta tu singularidad, tu impulso, tu misión, tu dulce alma de oso y tu muy específico sentido del humor que me hace reír (incluso cuando nadie más se ríe) ¡Me inspiras tanto! Gracias por toda la alegría que traes a mi vida!! ¡Te amo!”.

Te puede interesar: Martha Higareda no se queda callada y responde a Yanet García.

Lewis le dedica un lindo mensaje a Martha Higareda

La cosa no terminó ahí, ya que su enamorado aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras en su cuenta de Instagram: “Loco de pensar que conocí a Martha Higareda hace un año, sin plan ni agenda y lo mucho más rica que se ha vuelto la vida desde que ella ha estado en mi vida. Recuerdo que hace años tenía el sueño de conocer a alguien tan en crecimiento y aprender como yo (créelo o no, ¡ella está más metida que yo!). Recuerdo haber pensado que me encantaría conocer a alguien que quiera ir a terapia temprano en el proceso de citas, no porque tuviéramos problemas, sino para aclarar los valores compartidos y la visión”.

“Recuerdo haber pensado cómo sería ser captado plenamente por quien soy… Toda mi rareza, todos mis defectos, y todos mis sueños salvajes y conducir. Recuerdo haber soñando cómo sería volver a casa a un lugar de paz, alegría y aventura. Recuerdo visualizar despertar cada mañana al lado de alguien que realmente ama la vida y encuentra sentido incluso en los momentos más oscuros. Cada día me inspira la persona que Martha está en su vida persona con amigos y familia, y la pasión que tiene por su carrera y el impacto que hace en el mundo. La parte favorita de mi día es el momento en que abro los ojos por la mañana… porque te despiertas con una sonrisa y tu sonrisa nunca envejece. Te amo muchísimo amor y las aventuras apenas están empezando”, publicó.

Esto demuestra el gran amor que se tiene la pareja y lo bien que se llevan, además de lo compaginados que están.