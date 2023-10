¿Hay empresas que pueden limpiar el Buró de Crédito y borrar mis deudas?

El intentar tener salud financiera en determinados momentos, es algo más que importante, pero también es cierto que llega a convertirse en algo difícil a partir de la falta de información. Pues bueno, aquí procuraremos ayudarte, así que vamos a explicarte sobre si hay empresas que pueden limpiar tu Buró de Crédito y borrar las deudas que tengas.

El Buró de Crédito se distingue por ser una empresa que tiende a administrar una base de datos, junto con el historial crediticio de las personas y las empresas.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar:Así puedes borrar tus deudas del Buró de Crédito

Dentro de todo, en ese balance se llega a visualizar los pagos puntuales y adecuados, pero también los atrasados. Puede que no sepas, pero si no te los decimos sin ningún problema: tanto a las empresas, como las personas, les viene mejor que el historial de crédito demuestre que está todo en orden, porque a partir de ello, hay mayores opciones de tener nuevos financiamientos.

¿Hay empresas que pueden limpiar el Buró de Crédito y borrar las deudas que uno tenga?

No hay empresas que puedan limpiar el Buró de Crédito y borrar deudas. Incluso, se ha señalado que hay muchas personas que van por ahí buscando gente a quién quitarles tanto su dinero, como los datos personales.

Para ello, intentan valerse de temas relacionados con lo que es el Buró de Crédito, como del historial crediticio que tenga una persona.

También te puede interesar: ¿Cómo limpiar tu historial en Buró de Crédito sin pagar tu deuda?

Se ha advertido que quienes hacen estos actos ilegítimos, llegan hasta a disfrazarse de despacho jurídico, también implementan mentiras como que han borrado deudas, te pretenden ayudar para conseguir un préstamo, que modificaron algún reporte que hayas hecho o que ha borrado del Buró de Crédito.

No creas nada de ello, pues eso no es cierto, ni confíes en alguien con quién no tengas trato alguno.