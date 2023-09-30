Ver en VIVO la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo

Estamos a escasas horas de que se lleve a cabo el gran combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo, quienes se verán las caras este sábado 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El pugilista mexicano volverá a Las Vegas, Nevada, después de vencer a John Ryder en Guadalajara, Jalisco, donde refrendó su título. Sin embargo, esta noche expondrá todos sus cetros ante el estadounidense Jermell Charlo, quien es el dominador en el peso superwelter.

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¿Qué estará en juego?

Esta pelea tendrá un toque especial y diferente, ya que el ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego los cuatro títulos que lo hacen campeón de las 168 libras, por lo que en caso de perder, tendría que desprenderse de sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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¿Cómo llegan al combate Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo?

En la llamada pelea “Indiscutido vs. Indiscutido”, ambos peleadores llegan con buen récord, Jermell Charlo es el actual campeón mundial indiscutido en peso superwelter del CMB, OMB, AMB y FIB. En sus 16 años de trayectoria, el “Iron Man” suma 37 combates, 35 ganados (19 nocauts), 1 empate y una derrota ante el estadounidense Tony Harrison.

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez se convertirá esta noche en el primer boxeador de la historia en defender por tres ocasiones seguidas el campeonato indiscutido. Con 33 años, acumula 63 peleas, de las cuales 59 han sido victorias, así como 2 empates y 2 derrotas.

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