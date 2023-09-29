¿Quieres ganarte unos tenis firmados por el Capi Pérez? Así lo puedes lograr

Durante los últimos años, un comediante ha logrado conquistar a millones de televidentes con su talento y carisma. Nos referimos a nuestro querido Capi Pérez, quien está de manteles largos con uno de sus proyectos más importante.

Desde hace algunos años, Capi Pérez ha llegado a millones de hogares mexicanos por medio de la señal de Azteca UNO, donde se transmite La Resolana, programa que llena de entretenimiento a las familias mexicanas.

Adrían Cué pasó a La Resolana por una buena asoleada | La Resolana con El Capi

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Sin duda, el gran contenido del programa ha sido llevado a las redes sociales, donde estamos de fiesta, ya que hemos llegado a un millón de seguidores en TikTok, por lo que Capi Pérez tiene una sorpresa muy especial para sus fans.

¿Quieres ganarte unos tenis firmados por el Capi Pérez?

Con motivo de su millón de seguidores en TikTok, Capi Pérez ha preparado una dinámica para que puedas ser el ganador de estos tenis con su autógrafo, solo tienes que usar el audio del video que ha colocado en sus redes sociales, junto con el hashtag #1millonconcapi.

Adicional a eso, tienes que hacer una parodia para poder ser el gran ganador de estos tenis, Capi Pérez va a elegir la más entretenida y divertida, la cual va ser la afortunada.

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Sin embargo, eso no es todo, mañana no olvides conectarte en punto de las 12:00 pm para celebrar con Capi Pérez, el primer millón de seguidores en TikTok, va a ser un momento lleno de mucha diversión y emoción para los fans.

