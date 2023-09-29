Esta es la impresionante colección de autos de Canelo Álvarez

Estamos a horas de que se lleve a cabo el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate podrás seguirlo en VIVO y en directo, a través de las pantallas de Azteca 7.

¿De cuánto es la fortuna de Saúl Álvarez?

Se estima que la fortuna del pugilista mexicano asciende a 290 millones de dólares, gracias a sus ganancias por las peleas, los patrocinios y demás negocios, entre los que destacan sus gasolineras, su línea de ropa, su marca de nutrición y bebidas, entre muchos más.

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Cabe mencionar que en caso de vencer al estadounidense Jermell Charlo, "Canelo" Álvarez se embolsará 50 millones de dólares, además de 100 extras, que ya tiene asegurados tras firmar un lucrativo contrato con Premier Boxing Championship (PBC) por tres peleas más, siendo esta la primera.

¿Qué autos tiene "Canelo" Álvarez en su colección?

A lo largo de su trayectoria, el mejor peleador mexicano de la actualidad, ha logrado forjar una exitosa carrera, misma que le ha permitido llevar una vida llena de comodidades y gustos extravagantes, como su lujosa y envidiable colección de autos de lujo, entre los que destacan vehículos de la marca Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls Royce, Mercedes Benz, entre otros.

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Los autos más lujosos y apreciados por el boxeador mexicano se encuentran en su lujosa mansión de Guadalajara, entre los que destacan:



Ferrari 821 Superfast .

. Bugatti Chiton .

. Mercedez Benz G63 AMG 6x6 .

. Lamborghini Aventador .

. McLaren P17 .

. Mustang 500 Eleanor .

. Rolls Touces Ghost .

. Ford Shelby F-150 .

. Lamborghini Urus.

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¿Cuál es el vehículo más caro de su colección? El auto más caro de la colección del boxeador es un Bugatti Chiron color azul, el cual alcanza hasta 320 kilómetros por hora y tiene un valor de 2 millones 440 mil dólares y que "Canelo" bautizó como ‘Pitufo’.

Sin embargo, también destacan otros modelos como un Lamborghini Gallardo LP 55-2, Ferrari Testarossa, AMG C64 biTurbo, Ferrari 458 Italia, Porsche 911 GT3, Mustang Shelby GT500 Fastback, Tesla Modelo X y un Porsche 911 Turbo, entre otros.