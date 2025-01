Encuentran muerto en su casa a famoso actor de 39 años

El mundo del espectáculo ha vuelto a vestirse de luto por la sensible muerte del actor de 39 años Francisco San Martín, quien fue hallado muerto el pasado jueves 16 de enero.

¿Qué se sabe sobre su muerte? De acuerdo los primeros reportes, Francisco San Martín falleció el pasado jueves 16 de enero mientras se encontraba en su casa, ubicada en Los Ángeles, California.

¿De qué murió el actor de 39 años?

Forbes dio a conocer que el cuerpo de Francisco San Martín fue hallado sin vida por la policía de Los Ángeles y más tarde la oficina forense informó que la causa de su muerte podría haberse tratado de un suicidio.

Al parecer el actor Francisco San Martín se habría suicidado mientras se encontraba solo en su casa. Según reportaron CNN y otros medios locales, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la causa de muerte fue “suicidio por ahorcamiento”.

¿Quién fue Francisco San Martín?

Francisco San Martín fue un actor nacido en España en 1985, aunque creció en Montana, Estados Unidos. Comenzó su carrera actoral en producciones teatrales infantiles en su ciudad adoptiva antes de volver a España con su familia.

Trabajó como modelo y posteriormente recibió formación actoral antes de volver a Estados Unidos, donde comenzó a despegar su carrera actoral. Su gran saltó se dio en 2010 cuando interpretó a Darío Hernández en “Days of Our Lives”.

Posteriormente, su personaje se trasladó a Argentina y fue reemplazado por Jordi Vilasuso. San Martín apareció en otras producciones televisivas, como “The Bold and the Beautiful” y “Jane the Virgin”, donde interpretó a un actor llamado Fabián Regalo del Cielo.



Su última participación acreditada fue en el cortometraje “Dot” en 2022, dirigido por Tiffany Frances. En los últimos meses, San Martín no estuvo muy activo en sus redes sociales. Su último post fue una instantánea en septiembre, donde se le veía pasando el rato con varios amigos.