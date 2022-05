Revelan detalles de la salud de Chyno Miranda.

El estado de salud de Chyno Miranda es una incógnita luego de haber sido internado en un nosocomio de Venezuela el pasado mes de enero; sin embargo, los rumores aumentaron con las declaraciones de Nacho, quien fuera su compañero en el duelo musical “Chyno y Nacho”, quien pidió rezar por su amigo por un milagro.

¿Qué le pasó a Chyno Miranda?

En septiembre de 2021, el cantante anunció que se retiraba temporalmente de los escenarios y las redes sociales debido a las secuelas que le dejó la COVID-19, una de ellas fue la encefalitis periférica, por la cual tuvo que ser inducido al coma; sin embargo, un año más tarde, el intérprete sufrió una neuropatía periférica, que le quitó el habla y la movilidad.

¿Cómo es el estado de salud de Chyno Miranda?

El venezolano ha enfrentado una larga batalla debido a las secuelas que le dejó la COVID-19, mismas que lo han puesto entre la vida y la muerte. No obstante, es todo un misterio su estado de salud actual, pues todo lo que se sabe ha sido gracias a deducciones y declaraciones de terceras personas.

A inicios de abril, Nacho aseveró que se encontraba mejor gracias a la rehabilitación, aunque días después salió a pedir a sus fans que oraran por la salud de su compañero que nuevamente se debatía entre la vida y la muerte.

A través del programa Chisme no like, Juan Cortés, entrenador personal de Chyno Miranda, habló al respecto y declaró que las versiones sobre su mejoría no son ciertas. El coach personal aseguró que el cantante padece una neuropatía periférica, enfermedad que ha mermado considerablemente su estado físico y mental.

El instructor personal aseguró que el cantante acudió a él para poder ganar peso y así ocultar las secuelas de la enfermedad. De acuerdo con su declaración, Chyno pasó de los 80 kilos a pesar 69 kilogramos.

En ese sentido, el coach confirmó que el cantante no se recuperará de la neuropatía periférica, misma que se agravó debido a la encefalitis. Por último, confesó que ha perdido todo contacto con el venezolano.