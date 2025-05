Uno de los estigmas que en un principio era una verdad absoluta dictaba que las redes sociales eran para los jóvenes. Sin embargo con el paso de los años, estos espacios también fueron aprovechados por los adultos y hasta las personas de la tercera edad. Y Erika Buenfil es una de las personas que supo adaptarse y al mismo tiempo se ganó el cariño de la gente.

La actriz de 61 años sigue trabajando en televisión y cine, sin embargo se convirtió -dicho por los propios internautas - en una de “esas tías” buena onda que salen en los videos de las distintas redes sociales. Aunque la verdad es que a muchos no les salen esos intentos, la nacida en Monterrey tiene un carisma especial. Y tal como lo ha dicho en distintas oportunidades, los comentarios negativos le dan igual.

¿Erika Buenfil tuvo un romance con Luis Miguel?

Sin embargo, Ventaneando tuvo la oportunidad de hablar con ella por la gira de medios que la actriz comanda por la película “Mamá Reinventada”. Y entre todos los temas que salieron, Erika indicó que en alguna oportunidad tuvo su escapada con Luis Miguel cuando ambos coincidieron en Acapulco.

Esto ocurrió en una locura de parte de Buenfil cuando era bastante joven, quien se fue a rodar en una cuatrimoto, sin embargo al final le tuvo que marcar a su madre para que recogiera la moto con el señor que las rentaba. Erika y su acompañante no tenían dinero, pero la señora María López simplemente le dijo que ella la pagaría. La actriz de 61 años no quiso declarar quién era su misterioso acompañante, pero sí era bronceado, muy famoso y guapo, no hay duda que hablaba de Luis Miguel.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Erika Buenfil?

Erika Buenfil indicó que al principio su mamá era muy dura con ella, sin embargo después se dio cuenta que su hija solamente quería divertirse. Justamente la película habla de una madre que se reinventa y hace todas las cosas que nunca concretó, situación que le permite conectar con su hija como nunca antes ocurrió. Esta película ya se estrenó, esperando que se mantenga en cartelera la mayor cantidad de tiempo posible.

