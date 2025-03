“Es mentira”, Marimar Vega desmiente la separación de Zuria Vega y Alberto Guerra

De manera contundente es como Marimar Vega defiende a su hermana Zuria Vega de los rumores que apuntan a que su matrimonio con Alberto Guerra está en crisis de una supuesta infidelidad por parte del actor.

Te puede interesar: Familia de Daniel Bisogno nos acompañó en el programa; así viven su duelo

¿Qué dijo Marimar Vega?

“Ya sé que me vas a preguntar y no te voy a contestar nada, o sea, te voy a contestar que es mentira, pero no quiero hablar de cosas que no tienen que ver conmigo. Ni ella habla de mí ni yo hablo de ella, somos muy respetuosos con nuestro trabajo”, declaró Marimar Vega.

Marimar Vega explota ante los comentarios de la supuesta infidelidad a Zuria Vega [VIDEO] Marimar Vega rompe el silencio ante la polémica que vive su hermana Zuria Vega, por rumores de una supuesta infidelidad por parte de Alberto Guerra.

“Lo sé y por eso los actores tenemos la libertad de tener nuestras redes y expresar lo que queremos, entonces, cuando ellos quieran expresar lo que ellos quieran, ellos lo expresarán, pero es mentira si eso es lo que quieres saber”, agregó.

¿Marimar Vega tiene el apoyo de su esposo?

Marimar Vega es la imagen y embajadora de una reconocida marca de ropa de lencería, asegurando que su esposo, Jerónimo Rodriguez, fue el primero en motivarla a hacerlo.

Te puede interesar: Cenizas de Daniel Bisogno visitan el foro de Ventaneando por última vez

“Tiene mucho que ver el esposo y la persona con la que yo me casé, Jero es alguien que me ha dado toda la libertad y la confianza de que yo haga lo que yo quiera hacer. Los mejores años de mi carrera como actriz tienen que ver porque con quien estoy al lado me impulsa, confía en mí y yo tengo al esposo más feminista de corazón y apoyador que hay. Seguramente hace unos años no hubiera podido hacer esto”, finalizó.