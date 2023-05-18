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FOTOS | La motocicleta se resiste a dejar la Jaula de Escape Perfecto.

Diana y Citlalli sucumbieron ante la rigidez del cronómetro, mientras que Fer y Rodo nos regalaron espectaculares escapes de la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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