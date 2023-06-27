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FOTOS | Una dupla implacable triunfó en Escape Perfecto.

Diego y Bob hicieron un gran juego retirándose a tiempo de la Jaula de Escape Perfecto; nos regalaron momentos inolvidables y ganaron miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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