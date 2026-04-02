Exatlón México | Mini Game | Atletas pelean por motivadora recompensa para recargar mente y espíritu en la semana 27
Después de 27 semanas de intensa competencia, los atletas reciben una recompensa clave para renovar energía y seguir luchando en Exatlón México.
Tras 27 semanas de exigencia en Exatlón México, los atletas reciben una recompensa especial que les permite recargar mente y espíritu. La dinámica fortalece la motivación y los acerca a los fanáticos, recordando que el descanso también es clave para mantener el rendimiento en la recta final de la temporada.