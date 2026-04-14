Cuándo y dónde ver “Pedro, el escamoso”, la icónica telenovela colombiana que REGRESA a la televisión mexicana

Han pasado cerca de 25 años desde que se transmitió por primera vez la telenovela "Pedro, el escamoso". Pero, como sucede con las buenas historias y los personajes entrañables, siempre quedan ganas de volver a ver sus episodios. Esta emblemática producción regresa a México gracias a TV Azteca, y a continuación te diremos cuándo y dónde disfrutarla.

Cuándo y dónde ver "Pedro, el escamoso" en 2026

A través de la señal de Azteca UNO podrás ver "Pedro, el escamoso", a partir del 18 de abril. Recuerda que también estará transmitiéndose en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.

La telenovela se transmitirá los sábados, a partir de las 11:00 P.M.

De qué trata "Pedro, el escamoso"

Esta telenovela relata la historia de amor que vive un hombre llamado "Pedro Coral", quien se caracteriza por comportarse como un mujeriego y tiene una facilidad única para meterse en problemas. Precisamente por un enredo tiene que huir de su pueblo y termina en Bogotá trabajando como chofer de la mujer que termina por convertirse en el amor de su vida.

Al estilo de "Yo soy Betty, la fea", "Pedro, el escamoso" es una producción llena de humor pero también con momentos conmovedores que marcaron a más de una generación.

La telenovela colombiana se transmitió por originalmente en 2001. Es protagonizada por los actores Miguel Varoni y Sandra Reyes.

