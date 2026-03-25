Luto en las telenovelas: Muere querido actor de “Avenida Brasil”

El ámbito artístico en Brasil se encuentra de luto por la muerte de Juca de Oliveira, legendario actor de telenovelas que trabajó en producciones como "Avenida Brasil", "El clon" y "Torre de Babel". Falleció el 21 de marzo, tras pasar varios días hospitalizado.

Medios locales informaron que la muerte se debió a una neumonía que derivó de una condición cardíaca. Tenía 91 años de edad.

"Reconocido como uno de los grandes nombres de las artes escénicas brasileñas, Juca de Oliveira forjó una sólida y admirada trayectoria en teatro, televisión y cine", dice un comunicado difundido por la oficina de prensa del intérprete con medios.

La actriz Débora Falabella, protagonista de "Avenida Brasil", destacó en sus historias de redes sociales el trabajo de Juca de Oliveira, definiéndolo como una "presencia brillante en el teatro y televisión". José de Abreu, quien participó en la misma telenovela, lo describió como "un bromista y extremadamente culto".

El actor Murilo Benício, quien trabajó con él en "Avenida Brasil" y "El Clon", ha sido otra de las personalidades en publicar mensajes por el fallecimiento; "todo mi agradecimiento a nuestro eterno Albieri, el querido e inolvidable Juca de Oliveira", escribió.

Quién era Juca de Oliveira, actor de "Avenida Brasil" que murió el 21 de marzo de 2026

Nacido en el estado de São Paulo, en 1935, Juca de Oliveira se desempeñó como actor y dramaturgo en Brasil. Luego de estudiar Derecho e incluso llegar a trabajar en un banco, comenzó su trayectoria en el teatro durante los años 50, pero posteriormente llegó al cine y la televisión.

A lo largo de varias décadas trabajó en más de 60 obras teatrales, 30 telenovelas y 10 películas; en este último ámbito llegó a escribir sus propias obras.

Uno de sus papeles más emblemáticos a nivel internacional fue el del "Dr. Albieri" en la telenovela "El Clon", que originalmente llegó a México transmitida por Azteca 7. También fue el villano principal de "Avenida Brasil", telenovela que originalmente se transmitió en México en Azteca UNO; interpretó a "Santiago Moreira", padre de "Carminha".