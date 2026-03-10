Heineken México, Fundación Azteca y Grupo Salinas lanzan la iniciativa Cultivadoras de Agua y Clima

Sarai Rodríguez, líder de Medio Ambiente y Circularidad en Heineken México, y César Rivas, director de Emprendimiento y Sustentabilidad de Fundación Azteca y Grupo Salinas, explicaron cómo nace la iniciativa Cultivadoras de Agua y Clima, qué problema ambiental busca atender en México, por qué la convocatoria está dirigida a mujeres mexicanas y más. Aquí todos los detalles.

Puedes registrarte en el siguiente link: https://www.fundacionazteca.org/media/4jkiilbi/convocatoria-cultivadoras.pdf